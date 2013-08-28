金属期市：期铜走低，因叙利亚可能遭攻击

* 紧张局势令股市承压，美元反弹

* 中国经济显示出企稳的迹象，但需求仍然缓慢

* 铜价年内迄今仍下跌超过8%

路透伦敦8月28日 - 期铜周三走低，因美元上扬，以及对美国及其盟国可能对叙利亚实施军事打击的不安情绪使投资者规避风险，另外，对中国铜供应过剩的忧虑也重压铜价。

美国及其盟国正摩拳擦掌，可能在未来几天对叙利亚实施军事打击。

西方大国将采取军事行动的可能性推动布兰特原油期货攀升至六个月高位，黄金触及5月来最高，但拖累股市走低，因投资者规避包括金属在内的风险资产。

紧张局势也推动美元反弹，因投资者买入美元避险。

LME三个月期铜 收报每吨7,290美元，稍早触及7,352.50美元的高位，周二收报每吨7,315美元。

中国国家统计局周一称，经济正显示出企稳的迹象，受助于政策支持和全球需求有所反弹。

AME Group的分析师Matthew Fusarelli表示，全球经济状况改善扶助铜价在过去两个月上涨超过10%，但多数好消息现已被市场消化。

铜价年内迄今仍下跌超过8%。

行业消息方面，印尼能矿部长称，该国已提议对备受争议的2014年禁止原矿出口的禁令做数项修改。

三个月期锡 收报每吨21,650美元，周二收报21,825美元。三个月期镍 收报每吨14,175美元，周二报14,425美元。