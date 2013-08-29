金属期市：期铜跌至约三周低位，因美元上涨和忧虑叙利亚问题

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* LME铜库存增加，之前连续数月减少
* 预期中国将积极寻找锡供应
路透伦敦8月29日 - 期铜价格周四连续第三日下滑，触及约三周来最低，因美元上涨，忧虑叙利亚局势和铜库存小幅增加。
卖压也扩散至其他基本金属，令价格触及数周低位，因美元指数 攀升至逾三周高位。
LME三个月期铜 下跌1.9%，收报每吨7,153美元，稍早跌至8月9日来最低7,147美元。
美元上涨，受助于正面的美国经济增长数据及上周初请失业金人数下降，显示全球最大经济体成长步伐更加稳健，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始收紧货币刺激措施的预期升温。
叙利亚的不确定性也打压金属和其他较高风险资产，此前美国总统奥巴马解释了对叙利亚采取有限度军事袭击以杜绝未来化学武器使用的计划，但表示，他尚未就是否采取行动作出决定。
伦敦金属交易所(LME)铜库存周四增加2,850吨，在过去三个交易日内第二天增加，终止库存下行趋势。
“LME库存在过去几个月持续减少，似乎下降趋势接近尾声，至少目前如此，所以也使对供应的担忧有所缓解，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs说。
尽管所有LME金属价格走低，但现货LME锡较三个月期锡仍有小幅溢价CMSN0-3，显示供应不足。
由于最大锡出口国印尼更改锡锭出口纯度规定，中国将被迫向马来西亚及伦敦金属交易所(LME)仓库采购低品位锡货供应。贸易商及冶炼厂消息人士指出，印尼供应减少，料将抑制中国的精炼锡产量增幅，另外，向其他来源寻找原料的动力，可能会支撑LME锡价。LME锡价今年以来下跌超过7%。
三个月期锡 收报21,405美元，低于周三收报的21,650美元。三个月期镍 报14,075美元，上日报14,175美元。
期铝 收报每吨1,835美元，周三收报1,864.50。三个月期锌 从上日1,958美元下跌至1,935美元。三个月期铅 报2,295美元，上日报2,213美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。