金属期市：伦铜或录得11个月来最大单月升幅，但盘中触及三周低点

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
0743GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7150.00 -3.00 -0.04 -9.82
上海期铜 51960 -300 -0.57 -9.92
COMEX期铜 3.24 -0.01 -0.18 --
LME期铝 1819.50 -15.50 -0.84 -12.14
上海期铝 14255 -125 -0.87 -7.10
LME期锌 1916.25 -18.75 -0.97 -7.14
上海期锌 14840 -130 -0.87 -4.54
LME期镍 13850.00 -225.00 -1.60 -19.27
LME期铅 2168.50 -26.50 -1.23 -7.33
上海期铅 14670.00 -105.00 -0.71 -3.80
LME期锡 21175.00 -230.00 -1.07 -9.51
LME/上海套利价差^ -889
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。