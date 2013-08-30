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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 16:51 BJT

金属期市：伦铜或录得11个月来最大单月升幅，但盘中触及三周低点

0743GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7150.00 -3.00 -0.04 -9.82

上海期铜 51960 -300 -0.57 -9.92

COMEX期铜 3.24 -0.01 -0.18 --

LME期铝 1819.50 -15.50 -0.84 -12.14

上海期铝 14255 -125 -0.87 -7.10

LME期锌 1916.25 -18.75 -0.97 -7.14

上海期锌 14840 -130 -0.87 -4.54

LME期镍 13850.00 -225.00 -1.60 -19.27

LME期铅 2168.50 -26.50 -1.23 -7.33

上海期铅 14670.00 -105.00 -0.71 -3.80

LME期锡 21175.00 -230.00 -1.07 -9.51

LME/上海套利价差^ -889

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)
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