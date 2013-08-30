金属期市：期铜回落，因美元走强以及担忧美联储缩减刺激规模

* 美国数据喜忧参半，但对美联储缩减刺激规模的预期不变

* 铜库存逆转趋势，LME和上海铜库存增加

* 所有基本金属均触及数周低位

路透伦敦8月30日 - 期铜周五跌至三周低位，受累于美元走强，以及预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从下月开始缩减刺激规模，这可能阻碍经济成长，并导致投资在商品市场的资金流减少。

期铜本周收跌3.5%，为6月中以来最大周度跌幅。不过，本月仍录得5月以来最大单月涨幅。

期铜期8月反弹3.2%，因有迹象显示全球经济企稳，尤其是主要金属消费国中国，但进入9月，市场仍会面临阻力。

LME三个月期铜 下跌0.8%，收报每吨7,095美元，盘中触及8月8日以来最低7,081.50美元。

近期公布的美国经济数据喜忧参半，但多数分析师仍预期，美联储将从下月开始缩减每月850亿美元的购债规模。

乐观的美国GDP和初请失业金人口数据周四公布后，美联储撤走刺激举措的可能性增强，但周五公布的数据显示，美国消费者支出几无增长，使市场增添了一丝谨慎情绪。

美元指数 徘徊在约四周高位也重压金属价格。

美国官员暗示，尽管英国等盟国未表示明确的支持，但奥巴马总统仍主张对叙利亚实施有限的军事打击。政治局势的不确定性也损及对诸如期铜等风险资产的需求。

期铝、期锌和期镍等金属跟随期铜走势，触及三周低位，而期锡触及近四周最低，期镍跌至两周半最低。

数据显示，上海期交所仓库的铜库存较上周五增加0.3%，而LME数据显示，铜库存增加10,325吨，至58.8万吨。铜价因此受压。

三个月期铝 收盘时在场内交易中没有成交，最后买入价报每吨1,813美元，下跌1.2%。

三个月期锌 跌1.6%，收报每吨1,905美元。三个月期铅 回落2.0%，报每吨2,151.50美元。