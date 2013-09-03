修正-金属期市：期铜变动不大，中美经济数据强劲抵消美元走强的影响

(更正：将内文第一段“周三”改为“周二”)

* 欧元兑美元跌至一个半月低点

* 中国8月服务业成长

* 美国制造业数据强于预期

路透伦敦9月3日 - 期铜周二变动不大，因中国和美国公布的经济数据强劲，抵消了美元走强的影响。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,245美元，略高于周一收盘的7,240美元。

美国供应管理协会(ISM)公布，8月美国制造业增速为逾两年最快，显示全球最大经济体的金属需求可能增加。

但美元兑欧元和日圆触及逾一个月高位，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能将在几周内就开始缩减货币刺激措施。

“美国撤走刺激措施将支撑美元，特别是如果美国公布的经济数据继续像预期的那样好。”法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar表示。

“这显示基本金属的升势将受限，期铜可能测试诸如7,000美元的关键下档支撑位。”

他表示，美国周五将公布的8月非农就业报告将可能受到密切关注，市场将从中寻找美国经济复苏的进一步证据。

中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布，8月官方非制造业商务活动指数降至53.9，上月为54.1。其中新订单指数较上月升0.6个百分点至50.9，从业人员指数则上升1.2个百分点，为52.5。

其他金属方面，期锌 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,908美元，周一收报1,907美元。期铅 由每吨2,175美元跌至2,155美元。

三个月期铝 报每吨1,821.50美元，周一收报1,829美元。期锡 升至21,575美元，周一收报21,225美元，期镍 跌50美元，收报13,700美元。(完)

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