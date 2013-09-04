金属期市：期铜下滑，因担忧美国缩减刺激计划和叙利亚局势

* 奥巴马获得国会关键人物支持打击叙利亚
* 预期美国将缩减刺激计划使美元仍接近六周高位
* 铅，锌，铝和镍接近一个月低位
路透伦敦9月4日 - 期铜周三下挫逾1%，因美国数据巩固美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划的前景，且投资人考虑美国打击叙利亚的机率上升，他们持谨慎态度。
市场的谨慎情绪盖过全球经济增长前景改善的影响，此前最大的金属消费国中国以及美国等国家在本周公布一系列良好的制造业报告。
“所有金融市场正对中东情势作出反应，但对铜市来说，更重要是中国增长步伐相当稳健的事实，”瑞信商品分析师Karim Cherif说。
但他补充，“整体情况不是很正面。今年和未来几年将供应过剩。我们预计未来12个月期铜仍保持在每吨7,000-7,300美元区间。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.5%，报每吨7,134美元，此前触及7,087美元日内低位。
铝，铅，锌和镍全部触及近一个月低位。
金属缩减跌幅，此前美元扭转走势，美元指数从六周高位回落。美元周二攀升，因令人鼓舞的美国经济数据巩固美联储在9月将缩减刺激计划的预期。
周三公布的调查显示，欧元区8月企业活动创逾两年来最佳纪录，订单为2011年年中以来首次增长，暗示欧元区经济本季将小幅成长。
汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。汇丰/Markit周三联合公布，中国8月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的51.3大幅回升至52.8；新业务从上月的52.3升至53.2，亦为五个月高点。
期锡 没有跟随金属价格走弱之势，攀升1.4%，报每吨21,870美元，因印尼供应问题。
印尼最大鍚出口商PT Timah 停止出货，且宣布遭遇不可抗力，因新的监管在上周五生效后，印尼生产商转移在当地交易所交易。
印尼是全球最大锡出口国，且供应短缺已影响全球价格。周三LME现货锡较指标合约的溢价升至11个月来最高水平。
期铝 收跌1.7%，报每吨1,790美元，此前触及日低1,785美元。
期铅 下滑0.6%，收报每吨2,142美元。期锌 滑落1.8%，报1,874美元。期镍 收低0.1%，报13,680美元。(完)