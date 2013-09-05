金属期市：期铜受美元升势拖累下跌，但预期中国需求复苏限制跌幅

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 美元兑欧元上涨，美元指数攀升
* 美国8月民间就业人数增加17.6万人
* 期锡触及一个月高位，因印尼停止出货
路透伦敦9月5日 - 期铜周四小幅收低，因美元走强，但期铜跌幅受限，因预期中国需求复苏将积累动能。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报7,108美元，略低于周三收报的7,134美元，周三期铜下挫约2%。
美元上涨使期铜承压。美元兑欧元上涨至七周高位，此前欧洲央行总裁德拉吉称，央行管理委员会预期在一段长时间将保持利率在目前或更低的水平。
美元上涨使美元计价商品对持有其他货币的投资人来说更昂贵。
美元近几周走强，受助于预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将最早在本月开始缩减刺激计划，因迹象显示经济持续改善。
周四公布的强劲的就业和服务业数据巩固这预期。
投资人预料将密切关注周五公布的关键非农就业报告，以寻找显示美国经济复苏步伐的进一步凭证。
美联储周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。
期铜得到支持，因预期中国需求反弹，中国经济数据继续显示经济增长步伐回稳。
近期数据显示8月中国服务业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位，因对政府政策感到乐观。
指标期锡 升至每吨22,299.50美元的一个月高位，此前印尼第一大锡出口商PT Timah 称，停止出货和宣布遭遇不可抗力，归咎于新的交易条例，对印尼政府为增强该国在商品市场的影响的努力带来一大打击。
期锡收报22,050美元，高于周三收报的21,870美元。
供应短缺扶助现货锡较指标三个月期锡溢价周三上升至125美元，此为2010年8月来最高水平。
期铝 收报1,798美元，上日报1,790美元，期锌 收报1,870美元，周三报1,874美元。期铅 从周三收报的2,142美元下跌至2,124美元。期镍 报13,730美元，周三报13,680美元。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉