金属期市：期铜受美元升势拖累下跌，但预期中国需求复苏限制跌幅

* 美元兑欧元上涨，美元指数攀升

* 美国8月民间就业人数增加17.6万人

* 期锡触及一个月高位，因印尼停止出货

路透伦敦9月5日 - 期铜周四小幅收低，因美元走强，但期铜跌幅受限，因预期中国需求复苏将积累动能。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报7,108美元，略低于周三收报的7,134美元，周三期铜下挫约2%。

美元上涨使期铜承压。美元兑欧元上涨至七周高位，此前欧洲央行总裁德拉吉称，央行管理委员会预期在一段长时间将保持利率在目前或更低的水平。

美元上涨使美元计价商品对持有其他货币的投资人来说更昂贵。

美元近几周走强，受助于预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将最早在本月开始缩减刺激计划，因迹象显示经济持续改善。

周四公布的强劲的就业和服务业数据巩固这预期。

投资人预料将密切关注周五公布的关键非农就业报告，以寻找显示美国经济复苏步伐的进一步凭证。

美联储周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。

期铜得到支持，因预期中国需求反弹，中国经济数据继续显示经济增长步伐回稳。

近期数据显示8月中国服务业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位，因对政府政策感到乐观。

指标期锡 升至每吨22,299.50美元的一个月高位，此前印尼第一大锡出口商PT Timah 称，停止出货和宣布遭遇不可抗力，归咎于新的交易条例，对印尼政府为增强该国在商品市场的影响的努力带来一大打击。

期锡收报22,050美元，高于周三收报的21,870美元。

供应短缺扶助现货锡较指标三个月期锡溢价周三上升至125美元，此为2010年8月来最高水平。