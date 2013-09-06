金属期市：期铜上涨，因对联储可能推迟缩减购债的预期升温及全球经济复苏

* 美国8月非农就业数据不及预期

* 市场押注美联储将推迟缩减购债计划

* 期锡触及五个月高位，因印尼供应忧虑

路透伦敦9月6日 - 期铜周五在连跌两日后收高，因美国就业数据疲弱，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟缩减货币政策的预期升温，且投资人押注全球经济复苏可能提振需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.73%，报7,160美元，日高为7,217美元，收复昨日失地。

“如果中国经济继续改善，且美联储缩减购买资产的规模小于预期，则对金属市场会非常有利。我预计年底前价格将小涨。”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示。

美国劳工部公布，美国8月非农就业岗位增加16.9万个(预估为增加18.0万个)，8月失业率为7.3%(预估为7.4%)，为四年半最低，因更多美国人放弃寻找工作。

市场认为该报告令美联储在本月稍晚对购债计划前景作出调整的可能性降低。美元因此下滑，令美元计价金属对非美国投资人而言更为便宜。

期铜从上周触及的近7,080美元三周低点反弹，在7,000-7,500美元大幅区间内交投，受到全球经济缓慢复苏带动，但也受到铜矿供应改善所限。

LME铜价本周势将上扬约1%，为8月中来首次上涨。

下周中国将公布的经济数据预计将会证实中国政府已经避免经济大幅放缓，此前政府实施政策措施鼓励投资，推进改革。

锡市场，印尼唯一一家受监管的锡交易所表示，在上周实施新的交易条例迫使一主要锡生产商停止出货后，不断收到潜在买家的电话。

供应短缺扶助现货锡较指标三个月期锡溢价周三上升至三年最高的125美元，周四降至77美元。

三个月期锡 延续近期升势，跳升4.08%，报22,950美元，日高为22,998美元，为4月初来首见。

下半年以来，期锡是表现最好的LME金属，大涨约16%。