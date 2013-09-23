金属期市：期铜下滑，市场关注供应增加的问题

* 中国和欧洲新订单踊跃，美国令人失望

* 欧元下滑，因德拉吉称可能降息

* 矿场产量增加令铜价承压

路透伦敦9月23日 - 期铜周一连跌第二日，因欧元疲弱及市场担心供应不断增加，这抵消了预期中国铜需求反弹的影响。

指标LME三个月期铜 收报每吨7,250美元，上周五收报7,280美元。

期铜自6月触及三年低点后已经反弹近10%，因越来越多的迹象显示中国经济可能正在触底回升。全球精炼铜需求近四成靠中国。

不过，尽管9月欧洲和中国企业获得许多新订单，但美国制造业活动疲弱限制了全球经济正在复元的期望。

对铜供应增加的担忧令铜价承压，根据7月路透进行的调查，市场预计今年铜供应过剩15.3万吨。

欧元兑美元走软令铜市进一步受压。在欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行可能降息，并向市场提供廉价资金后，欧元下滑。

其他金属方面，三个月期铝 收报1,818美元，上周五收盘时没有成交，最后买入价报1,800美元。三个月期锌 收报每吨1,895美元，上周五收报1,871.50美元。三个月期锡 由每吨23,045美元跌至22,975美元。