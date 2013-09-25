金属期市：期铜连跌三日后反弹，受中国需求支撑

* 根据上海金属网，保税区溢价每吨在170-200美元的区间

* 美国政府可能关门以及美联储政策前景不明朗令铜价承压

* 日本铜炼厂提出对中国终端用户明年的长单供应升水上调45%

路透伦敦9月25日 - 期铜周三小涨，中国需求强劲扶助止住了期铜三日连跌，但美国财政政策和货币政策的不确定性令铜价升势受限。

美国参议院将在周三稍晚将就允许政府在月底预算到期时维持运作的动议进行投票，但议员仍未找到共识。

上周被美联储不缩减购债决定弄得措手不及的投资人对铜等较高风险资产表现谨慎。

中国方面，实货需求依然健全，根据上海金属网，保税区溢价每吨在170-200美元的区间。

“中国去库存已经结束，经济也在反弹，对此毋庸置疑。”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

指标LME三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报每吨7,195美元，升0.66%。

近几周，受美国财政和货币政策不确定性拖累，铜价受限，且投资人长期担心铜市供应充裕，并可能出现供应过剩。

日本铜炼厂提出对中国终端用户明年的长单供应升水上调45%，这反映出现货升水强劲、市场预期需求增长以及供应紧俏。

消息人士称，卖家要求2014年长单合约每吨升水约123美元，2013年为每吨升水85美元。消息人士是中国的金属买家。升水通常在谈判后确定。

其他金属方面，期铝 收高0.46%，报1,804美元。期锌 收高0.53%，报每吨1,886美元。期铅 升0.58%，报2,076美元。