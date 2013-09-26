金属期市：期铜小涨，因中国需求改善

* 在下周中国国庆假期前，市场交投谨慎

* 美国废金属交易商申请破产保护，因镍价疲弱

路透伦敦9月26日 - 期铜周四小涨，受助于最大消费国中国需求改善，但对美国财政前景和联邦债务的忧虑重燃，使涨幅受限。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收报每吨7,251美元，高于周三的最后买入价7,193美元。

铜价在过去一个月一直陷于7,000-7,500美元的区间，年内下跌约9%。

中国季节性需求强劲支撑铜价，而围绕美国财政前景的不确定性使企业不愿下新订单，从而导致市场流动性减少。

主要铜生产商Codelco将大幅上调2014年铜溢价，主要是因为中国的需求再度强劲。这反应对铜需求的乐观情绪。

下周，中国市场将因国庆假期休市，在此之前，投资者交投谨慎。

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)9月初值数据连续第二个月处于荣枯线上方，升至51.2的六个月高位。上月终值为50.1。

中国占全球铜消费总量大约40%

指标三个月期镍 收报每吨13,830美元，高于周三的13,825美元。镍是今年表现最差的LME金属，年内迄今累积下跌近20%。

总部在芝加哥的金属回收公司Keywell LCC申请破产保护，根据该公司向法庭提交的文件，他们将此归因于镍价疲弱，和不锈钢需求不振。反应镍市场状况严峻。