金属期市：期铜小涨，因中国需求改善

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 在下周中国国庆假期前，市场交投谨慎
* 美国废金属交易商申请破产保护，因镍价疲弱
路透伦敦9月26日 - 期铜周四小涨，受助于最大消费国中国需求改善，但对美国财政前景和联邦债务的忧虑重燃，使涨幅受限。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收报每吨7,251美元，高于周三的最后买入价7,193美元。
铜价在过去一个月一直陷于7,000-7,500美元的区间，年内下跌约9%。
中国季节性需求强劲支撑铜价，而围绕美国财政前景的不确定性使企业不愿下新订单，从而导致市场流动性减少。
主要铜生产商Codelco将大幅上调2014年铜溢价，主要是因为中国的需求再度强劲。这反应对铜需求的乐观情绪。
下周，中国市场将因国庆假期休市，在此之前，投资者交投谨慎。
汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)9月初值数据连续第二个月处于荣枯线上方，升至51.2的六个月高位。上月终值为50.1。
中国占全球铜消费总量大约40%
指标三个月期镍 收报每吨13,830美元，高于周三的13,825美元。镍是今年表现最差的LME金属，年内迄今累积下跌近20%。
总部在芝加哥的金属回收公司Keywell LCC申请破产保护，根据该公司向法庭提交的文件，他们将此归因于镍价疲弱，和不锈钢需求不振。反应镍市场状况严峻。
三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,822美元，周三报1,804美元。三个月期锌 收报每吨1,898美元，周三报1,886美元。三个月期铅 收报每吨2,096.50美元，周三报2,076美元。三个月期锡 收盘价从周三的23,175美元上涨至每吨23,225美元。(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编