金属期市：期铜持稳，全球经济稳步增长的迹象抵销了美国政治忧虑

* 中国市场因黄金周假期从周二开始休市
* 中国官方9月PMI数据将于周二公布
* 美国政府争取避免在周一午夜前关门
路透伦敦9月30日 - 期铜周一持稳，因美元走软以及有迹象显示全球经济稳步成长，这抵销了投资者对美国政府很快可能停运的担忧。
美国民主和共和两党有关注资议案的讨论陷于僵局，如果不能在周一午夜前通过支出议案，一些被认为非核心的美国政府机构和计划将在17年来来首次停运。
对美国政府停运的担忧推动全球股市和美元走软。
指标LME三个月期铜 收报每吨7,302美元，上周五收盘价为7,300美元。
本季度铜价可能收涨逾8%，但年内迄今仍下挫约8%。
不过，近期公布的中美经济数据支撑铜价。
汇丰中国9月制造业采购经理人指数(PMI) 较8月增长，因海外订单增加弥补了国内的疲弱需求，暗示中国经济成长在之前放缓后开始加速，不过是否能保持强劲增长仍不确定。
中国市场从周二开始因黄金周假期休市一周，不过政府仍将在周二公布制造业数据。本周，欧美将公布的一系列数据将帮助设定市场基调。
美元走软也扶助支撑铜价。
美国参议院民主党助理表示，参议院民主党人相信能够挫败共和党人将奥巴马总统的医保计划推迟一年执行的计划，将一个不附带任何条件的维持政府运转的议案再提交给众议院。
其他金属方面，三个月期铝 收报每吨1,845美元，周五报1,839美元。三个月期锌 收报每吨1,918美元，周五报1,907美元。三个月期铅 收报每吨2,117美元，周五报2,100美元。三个月期锡 收盘持稳在每吨23,350美元。三个月期镍 收盘价从周五的13,985美元回落至每吨13,955美元。(完)