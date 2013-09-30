金属期市：期铜持稳，全球经济稳步增长的迹象抵销了美国政治忧虑

《汇市简讯》美元/日圆微弱反弹，脱离200日移动均线

0748 GMT * 美元/日圆触及108.73的低点，200日移动均线切入位在108.75。http://reut.rs/2oqhJTh * 200日移动均线通常是初步尝试进行反向交易的恰当水准 * 但若明确突破这一水准，则意味着后续将出现更大幅度的走势 * 该低点也低于99.00-118.66（6月/12月16日升势）50%回档位108.83 * 55周移动均线切入位在108.42。若跌到105.23，则将抹掉去年11月以来特朗普行情所带来的所有涨幅 * 中长期目标在周线云区底部104.02，http://reut.rs/2oqhJTh (编译 高琦 审校 张明钧)