金属期市：期铜下跌，因美国政治的不确定性及中国假期

* 美国政府开始部份关门

* 中国市场休市，因黄金周假期

路透伦敦10月1日 - 期铜周二下跌至一周低位，此前美国政府在17年来首次部份关门，市场交投疏落，因最大消费国中国迎来国庆假期。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在欧洲交易时间小幅走低，在美国市场开市场后扩大跌势，跟随黄金走低。

指标LME三个月期铜 盘中下跌至一周低位7,147美元，收盘时没有成交，买盘最后报每吨7,198美元，低于周一收报的7,302美元。

美国联邦政府机构停止提供部份服务，因美国国会议员未能在午夜限期之前通过临时支出议案，令逾一百万名政府雇员放无薪假。

“美国情况的不确定性令铜市承压，且自铜价在过去几日未能升穿7,330美元阻力位后，期铜容易遭遇抛售。但今日价格急剧变动倒令人意外，”T-Commodity顾问Gianclaudio Torlizzi说。

“我认为铜价急跌，是因为金价大幅下滑，和因为美国投资人在第三季末获利了结。最近成交量略较低，所以价格容易大幅波动。”

在美国市场开市后不久，金价下挫至八周低位1,288.16美元。

其他金属方面，三个月期铝 收盘时没有成交，买盘最后报每吨1,826美元，周一报1,845美元。

三个月期锌 收报每吨1,877美元，上日报1,918美元。三个月期镍 从周一的13,955美元跌至13,750美元。