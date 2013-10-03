金属期市：期铜回落，跌幅受美元下滑所限

* 美元进一步下跌，因美国服务业活动增长放缓

* 对美国举债上限和政府关门的忧虑加重

路透伦敦10月3日 - 期铜周四下跌，因持续担忧供应过剩，但期铜跌幅受美元走低引发的买盘所限。美国政府部份关门及9月美国服务业活动增长放缓，令美元下跌。

指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.2%，收报每吨7,189美元，因美元指数 触及八个月低位。

美国政府支出议案陷入僵局，加上风险更大的围绕10月中到期的美国举债上限之争，令美元本周承压。

“美国政府陷入僵局实际上拖累美元，这支撑金属价格，”法国兴业金属分析师Robin Bhar说。

美国供应管理协会(ISM)周四公布，9月非制造业指数为54.4，预估为57.4；8月为58.6。

国际铜业研究组织(ICSG)周三预期，2013年铜供应过剩为大约39万吨，明年供应过剩将进一步扩大。

其他金属方面，三个月期铝 收跌0.6%，报1,827美元。三个月期锌 收跌1.1%，报每吨1,868美元。