金属期市：期铜回落，跌幅受美元下滑所限

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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* 美元进一步下跌，因美国服务业活动增长放缓
* 对美国举债上限和政府关门的忧虑加重
路透伦敦10月3日 - 期铜周四下跌，因持续担忧供应过剩，但期铜跌幅受美元走低引发的买盘所限。美国政府部份关门及9月美国服务业活动增长放缓，令美元下跌。
指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.2%，收报每吨7,189美元，因美元指数 触及八个月低位。
美国政府支出议案陷入僵局，加上风险更大的围绕10月中到期的美国举债上限之争，令美元本周承压。
“美国政府陷入僵局实际上拖累美元，这支撑金属价格，”法国兴业金属分析师Robin Bhar说。
美国供应管理协会(ISM)周四公布，9月非制造业指数为54.4，预估为57.4；8月为58.6。
国际铜业研究组织(ICSG)周三预期，2013年铜供应过剩为大约39万吨，明年供应过剩将进一步扩大。
其他金属方面，三个月期铝 收跌0.6%，报1,827美元。三个月期锌 收跌1.1%，报每吨1,868美元。
期铅 收低0.7%，报每吨2,060美元。期锡 收跌0.3%，报每吨22,750美元。期镍 下跌1.9%，收报13,525美元。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。