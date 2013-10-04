金属期市：期铜受利多技术信号扶助收高，投资人权衡美国政府关门的影响

* 期锡跳升超过5%至六个半月高位

* 中国将在10月8日结束国庆假期

* 下周一伦敦将开始LME周的业内活动

路透伦敦10月4日 - 期铜周五上涨1%，受利多的技术信号扶助，投资人权衡是否美国政府关门会令美国联邦储备理事会(FED/美联储)延迟缩减购债。

三个月期镍 大涨达4%，期锡 劲扬5.5%至六个半月高位。

本周美国投资人对金属价格的影响较往常更大，因主要金属消费国-中国因国庆节放假，而欧洲的市场人士在下周一开始的伦敦金属交易所(LME)周活动前表现谨慎。

LME三个月期铜 收高1%，收报每吨7,260美元，因中国放假，交投清淡。

“由于基本面传递出不一的信号，目前金融投资人，而不是实货投资人在影响市况。技术信号带动今日反弹，因期铜昨日成功守住13周移动均线切入位7,140美元。”T-Commodity顾问Gianclaudio Torlizzi表示。

“市场也开始预计美联储可能比原先预估的要对通胀更温和，不再想当然认为美联储将在12月缩减购债。”

自10月1日美国政府开始关门以来，金融市场走势反复。

美国国会还面临上调举债上限的挑战。

其他金属方面，期锡 由每吨22,750美元大涨至24,000美元。期镍 由13,525美元升至14,050美元。