金属期市：期铜在清淡交投中基本持稳，投资者关注LME Week大会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 行业大会LME Week在伦敦开幕
* 消息人士称Codelco寻求上调2014年欧铜溢价
* 中国市场将在周二恢复交易
路透伦敦10月7日 - 伦敦期铜周一基本持稳，成交清淡，因投资者暂时按兵不动，观察行业大会LME Week会有何新动向。且最大铜消费国中国的金融市场明日将恢复交易。
LME指标三个月期铜 小跌0.2%，收报每吨7,245美元，上周五上扬1%。
在明天上海期交所恢复交易后，市场流动性将受到提振。
分析师稍早将未来10年铜价预期上调8%，因通胀持续攀升以及中国需求前景利好。
路透过去三周对11位分析师的调查显示，铜长期现货均价 预计将上涨至每吨6,948美元，之前的预估为6,420美元。
据知情人士告诉路透，主要铜生产商Codelco将把2014年欧洲铜溢价上调至每吨112美元，较今年的85美元高出近三分之一，受助于对全球经济体质的乐观情绪和中国需求前景向好。
Codelco的欧铜溢价被视为行业基准。
尽管投资者持续关注美国政府停运，今日已进入第六天，但LME Week才是本周的焦点所在。
此次行业大会周一上午开幕，LME承诺将增强其透明度。LME的母公司香港交易及结算所有限公司的行政总裁李小加表示，交易所将倾听股东的意见，但在一些有争议的问题上需要采取温和的态度。
另外，国际铅锌研究小组(ILZSG)称全球铅市料在明年出现2.3万吨的供应过剩，为五年来首次。
三个月期铅 收涨0.7%，报每吨2,061美元。三个月期铝 上扬0.5%，收报每吨1,855美元。三个月期镍 收跌0.6%，报每吨13,960美元。三个月期锌 回落0.2%，报每吨1,877美元。
三个月期锡 收盘时在场内交易中没有成交，最后买入价下跌 2.5%，报每吨23,400美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。