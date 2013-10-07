金属期市：期铜在清淡交投中基本持稳，投资者关注LME Week大会

* 行业大会LME Week在伦敦开幕

* 消息人士称Codelco寻求上调2014年欧铜溢价

* 中国市场将在周二恢复交易

路透伦敦10月7日 - 伦敦期铜周一基本持稳，成交清淡，因投资者暂时按兵不动，观察行业大会LME Week会有何新动向。且最大铜消费国中国的金融市场明日将恢复交易。

LME指标三个月期铜 小跌0.2%，收报每吨7,245美元，上周五上扬1%。

在明天上海期交所恢复交易后，市场流动性将受到提振。

分析师稍早将未来10年铜价预期上调8%，因通胀持续攀升以及中国需求前景利好。

路透过去三周对11位分析师的调查显示，铜长期现货均价 预计将上涨至每吨6,948美元，之前的预估为6,420美元。

据知情人士告诉路透，主要铜生产商Codelco将把2014年欧洲铜溢价上调至每吨112美元，较今年的85美元高出近三分之一，受助于对全球经济体质的乐观情绪和中国需求前景向好。

Codelco的欧铜溢价被视为行业基准。

尽管投资者持续关注美国政府停运，今日已进入第六天，但LME Week才是本周的焦点所在。

此次行业大会周一上午开幕，LME承诺将增强其透明度。LME的母公司香港交易及结算所有限公司的行政总裁李小加表示，交易所将倾听股东的意见，但在一些有争议的问题上需要采取温和的态度。

另外，国际铅锌研究小组(ILZSG)称全球铅市料在明年出现2.3万吨的供应过剩，为五年来首次。

三个月期铅 收涨0.7%，报每吨2,061美元。三个月期铝 上扬0.5%，收报每吨1,855美元。三个月期镍 收跌0.6%，报每吨13,960美元。三个月期锌 回落0.2%，报每吨1,877美元。