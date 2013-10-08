金属期市：期铜上涨，中国假期结束后市场流动性恢复

* 中国9月汇丰服务业PMI由8月的52.8降至52.4
* 智利预计铜产量按年增长5%
* CME将推出铝期货合约
路透伦敦10月8日 - 期铜周二小涨，受助于中国结束一周长假后市场人士回场，市场流动性增加，但全球供应过剩的威胁以及中国经济数据疲弱令升势受限。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报每吨7,267.5美元，升0.3%。
“市场没有什么大的推动因素，”CMC markets高级市场分析师Michael Hewson表示，“如果中国经济数据持续反弹，那么期铜目前区间的高端可能会开始有压力。”
三个月期铜自8月初一直在7,000-7,500美元之间波动，尽管中国假期结束令流动性增加，但周二公布的经济数据乏善可陈，未能带动价格有大的变动。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)环比微幅降至52.4，为今年3月以来次高位；其中就业分项指数升至50.3，上月一度回落至48.9的萎缩区域。
中国铜产品制造商已经因圣诞订单而吸纳了一些库存，铜库存周二减少1.2%至七个月低点51.7万吨。
不过分析师表示，市场仍供应充裕，2014年可能出现供应过剩。智利矿业部长表示，该国铜产量将按年增长近5%，因主要矿场预估改善。
指标三个月期铝 收高0.6%，报1,865美元，三个月期锌 收高0.4%，报1,885美元，三个月期铅 大涨1.6%，报2,093美元。
三个月期镍 收低0.4%，报13,900美元，三个月期锡 收报23,550美元，周一最后买入价报23,400美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)