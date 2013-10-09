金属期市：LME期铜触及三周低位，因美国预算僵局持续

* 美联储9月会议记录将在1800 GMT公布
* 奥巴马和众议院民主党议员在2030 GMT会晤
* 中国云南锡业股份董事长涉嫌受贿罪
路透伦敦10月9日 - 期铜周三下跌至三周低位，因美国预算僵局蚕食投资人对风险相关资产的兴致，且在叶伦将获提名出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席后，美元小幅反弹。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 劲跌1.9%，报7,100美元，欧洲股市触及一个月低位，而美元兑一篮子主要货币上升0.4%。
美国总统奥巴马周二拒绝在与共和党的财政冲突上让步，他说只有在共和党同意重开政府及无条件上调举债上限后，才愿意与共和党协商。
“市场正开始愈发担忧国会山庄的情势，美国预算尚未达成一致，”Fairfax分析师John Meyer说。
“任何形式的危机通常也令所有市场回落。金属经常用作短期和长期的价值储藏，所以投资人倾向撤走在金属的投资，以应对其他市场追缴保证金。”
投资人也静待美联储9月会议记录在1800 GMT公布，许多市场人士将仔细寻找美联储上月决定维持刺激政策不变的原因。
美元小幅反弹，因美国总统奥巴马将提名叶伦接替贝南克出任美联储主席，尽管美国举债上限继续为市场带来阴霾。
美元上涨，使期铜缺乏支撑。
奥巴马周二暗示，他可能接受短期上调举债上限，以避免美国违约，且一白宫代表称，奥巴马邀请众议院民主党议员周三下午会晤。
期铝 收低0.4%，报每吨1,858美元。期铅 收跌0.9%，报2,075美元。期锌 收平在每吨1,886美元。期镍 收挫1.7%，报13,660美元。
期锡 收低0.6%，报23,400美元，但仍接近七个月高位，受助于担忧最大锡出口国印尼的供应。
全球最大的精炼锡生产商--中国云南锡业股份 周三发布临时公告称，公司获悉董事长雷毅因涉嫌受贿罪，被检察机关批准执行逮捕。 (完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)