金属期市：受美国协商进展带动上升，但本周录得一个月来最大周度跌幅

* 期铜本周跌1%，为一个月来最大周度跌幅

* 股市上涨，因美国政界有望达成债务交易

* 中国工业买家倾向在6,900美元以下买入铜

路透伦敦10月11日 - 期铜周五上涨，跟随股市走高，因美国华盛顿就解决财政僵局达成交易的前景改善，提振较高风险资产表现。不过，期铜本周录得一个月来最大周度跌幅。

投资人对美国政治危机的忧虑令期铜本周稍早受压，跌向其最近两个月7,000-7,500美元交投区间的低端。美国政府僵局导致政府部份关门且将美国即将面临违约。

但看来总统奥巴马与共和党领袖准备结束这场政治危机。双方愿意磋商的前景，推高工业金属和股市等其他被视为风险较高的资产。

指标LME三个月期铜 收报每吨7,200美元，周四收报7,145美元。

本周，期铜下跌1%，为9月中来最大单周跌幅。

中国经济增长持续带动该国对金属的需求。上海金属网提供的资料显示，中国保税仓库的铜溢价本周攀升5美元，至175-205美元。

中国央行副行长易纲周四在华盛顿表示，今年中国经济增速预计将超过7.5%，并称中国的影子银行和地方政府融资平台问题得到控制。

三个月期锡 收报每吨23,475美元，周四报每吨23,400美元。三个月期锌 收报每吨1,917美元，上日报1,895美元。三个月期镍 从13,750美元上涨至13,920美元。

三个月期铅 收盘时没有成交，买盘最后报每吨2,102美元，上日报2,075美元。三个月期铝 收盘时也没有成交，买盘最后报1,881美元，周四报1,882美元。(完)

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