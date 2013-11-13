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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 02:20 BJT

金属期市：期铜触及三个月低位，因美联储可能缩减购债且中国政策前景不明

* 美联储官员称仍可能在12月会议上缩减购债

* 欧元区工业生产令人失望

路透伦敦11月13日 - 期铜周三跌至三个月最低，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话使联储可能在下月会议上缩减刺激规模的可能性增强，且中国政策会议结果令投资者失望。

铜市可能出现供应过剩、美元走强以及担忧欧洲复苏也重压金属市场。

LME三个月期铜 收跌2%，报每吨6,980美元，盘中触及8月7日　以来最低6,956美元。

期铜昨日跌穿100日移动均线切入位7,118美元，今日延展跌势。

如果铜价进一步走低，将跌穿8月初期以来一直坚守的7,000-7,420美元区间的底部。

周三公布的数据显示，9月欧元区工业生产环比跌幅超预期，显示该地区复苏仍然脆弱。这进一步重压市场。

上月接受路透调查的分析师预计，今年铜市将出现18.2万吨的供应过剩，高于之前预期的15.3万吨，2014年供应过剩将飙升至32.8万吨。

美元兑欧元走强，兑日圆徘徊在两个月高位附近，因美联储官员表示，联储仍可能在12月会议上削减构债规模。

投资者仍在研读和分析中国共产党三中全会公报的细节，从中寻找政府未来10年改革蓝图将有哪些变化的蛛丝马迹。

其他金属跌幅不及期铜。期锡和期镍逆势上扬。三个月期镍 收涨0.3%，报每吨13,675美元，受助于镍矿关闭的消息。

必和必拓 表示，将当前季度镍产量将下降，因澳洲西部发生的小地震，导致该公司在当地的Perseverance镍矿停运。

三个月期锡 收涨0.6%，报每吨22,825美元。

三个月期铝 回落0.8%，报每吨1,795美元。三个月期铅 跌0.4%，报每吨2,098美元。三个月期锌 小涨0.1%，报每吨1,886美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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