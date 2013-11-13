金属期市：期铜触及三个月低位，因美联储可能缩减购债且中国政策前景不明

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
* 美联储官员称仍可能在12月会议上缩减购债
* 欧元区工业生产令人失望
路透伦敦11月13日 - 期铜周三跌至三个月最低，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话使联储可能在下月会议上缩减刺激规模的可能性增强，且中国政策会议结果令投资者失望。
铜市可能出现供应过剩、美元走强以及担忧欧洲复苏也重压金属市场。
LME三个月期铜 收跌2%，报每吨6,980美元，盘中触及8月7日 以来最低6,956美元。
期铜昨日跌穿100日移动均线切入位7,118美元，今日延展跌势。
如果铜价进一步走低，将跌穿8月初期以来一直坚守的7,000-7,420美元区间的底部。
周三公布的数据显示，9月欧元区工业生产环比跌幅超预期，显示该地区复苏仍然脆弱。这进一步重压市场。
上月接受路透调查的分析师预计，今年铜市将出现18.2万吨的供应过剩，高于之前预期的15.3万吨，2014年供应过剩将飙升至32.8万吨。
美元兑欧元走强，兑日圆徘徊在两个月高位附近，因美联储官员表示，联储仍可能在12月会议上削减构债规模。
投资者仍在研读和分析中国共产党三中全会公报的细节，从中寻找政府未来10年改革蓝图将有哪些变化的蛛丝马迹。
其他金属跌幅不及期铜。期锡和期镍逆势上扬。三个月期镍 收涨0.3%，报每吨13,675美元，受助于镍矿关闭的消息。
必和必拓 表示，将当前季度镍产量将下降，因澳洲西部发生的小地震，导致该公司在当地的Perseverance镍矿停运。
三个月期锡 收涨0.6%，报每吨22,825美元。
三个月期铝 回落0.8%，报每吨1,795美元。三个月期铅 跌0.4%，报每吨2,098美元。三个月期锌 小涨0.1%，报每吨1,886美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变