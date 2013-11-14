金属期市：期铜接近三个月低位，受累于供应不断增加

* 供应不断增加打压市场人气

* 第三季欧元区经济表现迟滞

路透伦敦11月14日 - 期铜周四收盘基本持稳，接近三个月低位，受累于美国缩减货币刺激政策时机的不确定性，以及供应不断增加和欧洲经济数据疲弱。

LME三个月期铜 收报每吨6,992美元，略高于周三收盘价6,980美元，盘中触及8月7日以来最低6,940美元。

数据显示第三季欧元区经济表现迟滞，这也损及铜需求前景。

“在跌穿非常重要的技术位后，铜价本已承压。人们开始在7,100美元之下卖空期铜。欧洲数据转弱也打压市场人气，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示。

未来几年，铜市供应预计将超过需求。

指标期锡 收报每吨23,000美元，高于周三收盘价22,825美元。

最大锡出口国印尼的监管新规要求，国内生产商出口前先在本国交易所交易，这限制了国际市场锡的供应量。

LME锡库存MSN-STOCKS跌至近一年最低。

过去两日，印尼锡合约 的成交放量，但仍保持在约140口的低位，相当于有700吨锡可供出口。

LME三个月期铝 收报每吨1,791美元，周三收报1,795美元。三个月期铅 报每吨2,095.50美元，周三报2,098美元。三个月期锌 持平在每吨1,886美元。三个月期镍 收盘时没有成交，最后买入价报每吨13,650美元，周三报13,675美元。(完)

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