金属期市：期铜接近三个月低位，受累于供应不断增加

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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* 供应不断增加打压市场人气
* 第三季欧元区经济表现迟滞
路透伦敦11月14日 - 期铜周四收盘基本持稳，接近三个月低位，受累于美国缩减货币刺激政策时机的不确定性，以及供应不断增加和欧洲经济数据疲弱。
LME三个月期铜 收报每吨6,992美元，略高于周三收盘价6,980美元，盘中触及8月7日以来最低6,940美元。
数据显示第三季欧元区经济表现迟滞，这也损及铜需求前景。
“在跌穿非常重要的技术位后，铜价本已承压。人们开始在7,100美元之下卖空期铜。欧洲数据转弱也打压市场人气，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示。
未来几年，铜市供应预计将超过需求。
指标期锡 收报每吨23,000美元，高于周三收盘价22,825美元。
最大锡出口国印尼的监管新规要求，国内生产商出口前先在本国交易所交易，这限制了国际市场锡的供应量。
LME锡库存MSN-STOCKS跌至近一年最低。
过去两日，印尼锡合约 的成交放量，但仍保持在约140口的低位，相当于有700吨锡可供出口。
LME三个月期铝 收报每吨1,791美元，周三收报1,795美元。三个月期铅 报每吨2,095.50美元，周三报2,098美元。三个月期锌 持平在每吨1,886美元。三个月期镍 收盘时没有成交，最后买入价报每吨13,650美元，周三报13,675美元。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。