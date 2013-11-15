金属期市：期铜徘徊在三个月低位附近，受累于美联储忧虑和中国数据

* 中国10月电网投资下降
* 镍价上涨，因供应不确定
路透伦敦11月15日 - 期铜周五徘徊在三个月低位附近，因市场持续担忧美国缩减货币刺激政策，以及数据显示中国电力行业的基础设施支出放缓。
期铜本周跌穿三个月区间，因对缩减刺激计划的时机和规模的持续担忧损及风险胃纳。铜价本周录得8月底以来最大周度跌幅。
LME三个月期铜 收报每吨7,010美元，周四收报6,992美元。本周下跌2%，距离周四触及的8月7日以来最低6,940美元不远。
中国10月电网投资回落14%，为连续第二个月下降。电网使用量占中国铜总需求的约40%。
对中国的长期铜出口溢价预计将于下周在上海举行的一次行业大会上出炉。矿商还将与冶炼厂协商加工费用。
三个月期镍 盘中攀升1.3%，至日高13,830美元，因供应不确定。收报每吨13,830美元，高于周四最后买入价13,650美元。
其他金属方面，三个月期铝 持平在每吨1,791美元。三个月期铅 报每吨2,096美元，周四报2,095.50美元。三个月期锡 收报每吨23,025美元，周四报23,000美元。三个月期锌 报每吨1,889美元，周四报1,886美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)