金属期市：期铜上涨，因美元下跌和菲律宾台风导致供应短缺

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 交易商说在菲律宾台风后，中国铜进口商面临供应短缺问题
* 中国10月进口精炼铜292,620吨
* 中国和欧元区PMI下跌
路透伦敦11月21日 - 期铜周四上涨，因美元下跌和精炼铜短期供应短缺，这抵销了对中国制造业活动下降和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债前景的担忧。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,020美元，周三收报每吨6,996美元。期铜稍早跌向三个月低位，盘中触及6,950美元的低位后站稳。
中国现货铜升水徘徊在四年高位，因全球有史以来最大台风之一吹袭菲律宾，导致一菲律宾冶炼厂关闭。
交易商表示，中国精炼铜进口商本月和下月可能面临约3万吨的供应短缺，受菲律宾风灾影响。
美元兑一篮子货币下跌，扶助支撑期铜。
LME铜库存MCUSTX-TOTAL周四减少3,575吨，自9月初以下累计下跌约30%。
现货铜较三个月期铜CMCU0-3贴水收窄至6.15美元，周一报14.25美元，反映短期铜供应紧张。
宏观消息方面，铜市人气下降，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的10月会议记录显示，联储委员认为，如果经济成长状况允许，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。
中国和欧元区采购经理人指数(PMI)数据下跌，也令铜市投资人不安。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。
Markit欧元区11月综合PMI由51.9降至51.5，低于路透调查所有预估值。该调查显示，欧元区脆弱的民间部门复苏意外放缓，尽管德国增速加快，原因是法国民间活动重挫。
三个月期锡 收报每吨22,945美元，周三收报22,800美元。
三个月期镍 跌至7月以来最低，收报13,430美元，上日报13,530美元。
期铝 收报1,783美元，上日报1,781美元。期铅 从2,898美元下跌至2,088美元。期锌 从1,891美元下滑至1,889美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）