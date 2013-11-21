金属期市：期铜上涨，因美元下跌和菲律宾台风导致供应短缺

* 交易商说在菲律宾台风后，中国铜进口商面临供应短缺问题

* 中国10月进口精炼铜292,620吨

* 中国和欧元区PMI下跌

路透伦敦11月21日 - 期铜周四上涨，因美元下跌和精炼铜短期供应短缺，这抵销了对中国制造业活动下降和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债前景的担忧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,020美元，周三收报每吨6,996美元。期铜稍早跌向三个月低位，盘中触及6,950美元的低位后站稳。

中国现货铜升水徘徊在四年高位，因全球有史以来最大台风之一吹袭菲律宾，导致一菲律宾冶炼厂关闭。

交易商表示，中国精炼铜进口商本月和下月可能面临约3万吨的供应短缺，受菲律宾风灾影响。

美元兑一篮子货币下跌，扶助支撑期铜。

LME铜库存MCUSTX-TOTAL周四减少3,575吨，自9月初以下累计下跌约30%。

现货铜较三个月期铜CMCU0-3贴水收窄至6.15美元，周一报14.25美元，反映短期铜供应紧张。

宏观消息方面，铜市人气下降，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的10月会议记录显示，联储委员认为，如果经济成长状况允许，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。

中国和欧元区采购经理人指数(PMI)数据下跌，也令铜市投资人不安。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。

Markit欧元区11月综合PMI由51.9降至51.5，低于路透调查所有预估值。该调查显示，欧元区脆弱的民间部门复苏意外放缓，尽管德国增速加快，原因是法国民间活动重挫。

三个月期锡 收报每吨22,945美元，周三收报22,800美元。

三个月期镍 跌至7月以来最低，收报13,430美元，上日报13,530美元。

期铝 收报1,783美元，上日报1,781美元。期铅 从2,898美元下跌至2,088美元。期锌 从1,891美元下滑至1,889美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金