金属期市：美元走软推动期铜触及一周高位，关注德国数据

* 国际铜业研究组织称今年全球铜市将出现供应过剩

* 期镍本周下跌逾2%，因供应增加

* 德国企业信心增强，第三季温和增长

路透伦敦11月22日 - 期铜周五触及一周高位，受助于美元兑欧元走软，以及有迹象显示德国经济成长，且遭台风袭击后菲律宾冶炼厂暂停部分出口，导致供应暂时短缺。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周五告诉CNBC，即使联储开始缩减购债，货币政策仍将在一段时间内保持在非常宽松的水平，期铜因此受到提振。

期铜从周二触及的三个月低位反弹，因亚洲实货供应减少，以及预期中国经济改革将导致明年全球需求增加。

LME三个月期铜 收涨1.07%，报每吨7,095美元，稍早触及11月13日以来最高7,098美元。

德国11月企业景气判断指数升至远高于预估的水准，且触及2012年4月来最高，显示德国这个欧洲最大经济体在第三季度温和增长0.3%后，年底前成长加速。

德国智库Ifo周五公布，根据对约7,000家企业的月度调查，11月企业景气判断指数升至109.3，高于预估中值107.7，而且比最高的预估值108.5还高。该指数10月读值为107.4。

期铜从周二触及的三个月低位反弹，年内迄今仍下跌超过10%。

国际铜业研究组织提供的数据显示，在连续三个月供应短缺后，全球铜市8月出现供应过剩，主要是因产量增加。

另外，台风袭击导致菲律宾冶炼厂推迟付运，使铜供应受扰，扶助推高铜价。交易商周四称，本月和下月，中国进口商面临约3万吨的供应缺口。

其他金属方面，三个月期铝 收跌0.06%，报每吨1,782美元。三个月期镍 收涨0.97%，报每吨13,560美元。

国际镍研究小组的一份简报显示，今年前九个月全球镍市供应过剩攀升至12.71万吨，较上年同期增加逾一倍。

三个月期锌 上扬1.06%，收报每吨1,909美元。三个月期铅 收盘上扬0.91%，报每吨2,107美元。三个月期锡 回落0.41%，收报每吨22,850美元。(完)

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