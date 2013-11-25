金属期市：基本持平，因伊朗核计划协议抵销美元上涨和供应过剩的影响

* 伊朗核计划协议被视为有利经济增长

* 数据显示8月全球铜市供应过剩，扭转供应短缺之势

路透伦敦11月25日 - 期铜周一收盘几无变动，因伊朗核计划协议可能提振全球经济成长，这抵销美元走强和忧虑铜供应不断增加带来的影响。

抑制伊朗核活动的协议令油价下跌，而全球股市和美元上涨，因投资人消化中东政治局势缓和以及可能对全球经济成长带来的提振。

美元上涨使美元计价的金属对非美国投资人来说更昂贵，美元上涨通常使金属价格受压。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 周一收报每吨7,099美元，此前触及约两周最高7,140美元。周五收报7,095美元。

对供应不断增加的忧虑也打压期铜价格。国际铜业研究组织(ICSG)说，因产出增加，全球精炼铜市场在连续短缺三个月后于8月变为盈余2.1万吨。

“我们认为，铜市面临在价格下跌和需求前景乏善可陈的情况下，供应持续增加的问题。我们预期，年底价格将为6,750美元，”Capital Economics分析师Tom Pugh说。

行业人士上周四说，中国本月及下月精炼铜进口面临约3万吨缺口，因菲律宾炼厂遭台风袭击延迟交付，支撑现货升水接近四年高位。

在美国方面，市场仍预期随着美国经济改善，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减有利商品价格的刺激计划。

在美国周四感恩节前，预期市场交投疏落。

其他金属方面，期铝 收报每吨1,774.50美元，周五收报1,782美元。

铝出现长期供应过剩，但上月路透调查显示，分析师预期明年铝供应过剩将下降至592,000吨，低于今年供应过剩853,000吨，一些分析师预期，未来两年将供不应求。

期锌 收报每吨1,903美元，周五报1,909美元。期铅 从2,107美元下跌至2,087.50美元。期锡 报22,945美元，上日报22,850美元。期镍 从13,560美元下跌至13,545美元。(完)

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