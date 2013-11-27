金属期市：期铜持稳，感恩节假期前市况淡静

美国10月建筑许可触及近五年半高位，且独栋房屋价格9月大幅上涨，表明抵押贷款利率上升并未损及楼市复苏。

今年金融市场的讨论全围绕着有关美联储可能何时缩减买债，但随着美联储将由新任主席掌舵，更多市场人士认为，2014年美联储强调的重点将是让低利率持续更久。

据消息人士透露，数家公司正联合竞购嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在秘鲁的Las Bambas铜矿。这几家公司包括Teck Resources Ltd 、Newmont Mining Corp 、私募股权公司黑石集团(百仕通)，以及由Barrick Gold 前负责人领导的一家公司。

国际铜业研究组织(ICSG)数据显示，由于产量增长，今年8月全球精炼铜市场供应过剩2.1万吨，此前连续三个月供应不足。(完)

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