金属期市：期铜持稳，感恩节假期前市况淡静

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国10月建筑许可触及近五年半高位，且独栋房屋价格9月大幅上涨，表明抵押贷款利率上升并未损及楼市复苏。
今年金融市场的讨论全围绕着有关美联储可能何时缩减买债，但随着美联储将由新任主席掌舵，更多市场人士认为，2014年美联储强调的重点将是让低利率持续更久。
据消息人士透露，数家公司正联合竞购嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在秘鲁的Las Bambas铜矿。这几家公司包括Teck Resources Ltd 、Newmont Mining Corp 、私募股权公司黑石集团(百仕通)，以及由Barrick Gold 前负责人领导的一家公司。
国际铜业研究组织(ICSG)数据显示，由于产量增长，今年8月全球精炼铜市场供应过剩2.1万吨，此前连续三个月供应不足。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选