金属期市：期铝跌至逾四年最低，受累于投机客卖盘和供应充裕

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 期铝跌穿关键支撑位，触发止损卖盘
* 美元走坚，因美国数据向好
路透伦敦11月27日 - 期铝周三跌至逾四年最低，因投机客卖盘使原本因全球供应充裕而受压的市场雪上加霜。
伦敦金属交易所(LME)三月期铝 盘中触及2009年7月以来最低1,748美元，收低0.9%，报每吨1,757美元。
期铝是表现最差的基本金属之一，年内迄今累积回落约15%。
过度生产导致LME登记铝库存攀升至逾500万吨的创纪录水平，分析师表示，在交易所以外的仓库中，还有数百万吨的铝库存。
其他的金属也因向好的美国数据公布后美元小涨而承压。
LME三个月期铜 跌0.6%，报每吨7,020美元，延展周二小幅小跌的趋势。
在周四美国感恩节假期前，基本金属市场成交清淡。
美国11月消费者信心增强和上周初请失业金人口意外回落后，美元走强。
美元走强导致海外投资者购买美元计价商品的成本增加。
其他金属方面，期锌 跌0.7%，收报每吨1,872.50美元。期铅 下滑1%，收报2,076美元。期锡 收低1.4%，报22,575美元。期镍 下挫1.2%，报13,285美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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