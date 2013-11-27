金属期市：期铝跌至逾四年最低，受累于投机客卖盘和供应充裕

* 期铝跌穿关键支撑位，触发止损卖盘

* 美元走坚，因美国数据向好

路透伦敦11月27日 - 期铝周三跌至逾四年最低，因投机客卖盘使原本因全球供应充裕而受压的市场雪上加霜。

伦敦金属交易所(LME)三月期铝 盘中触及2009年7月以来最低1,748美元，收低0.9%，报每吨1,757美元。

期铝是表现最差的基本金属之一，年内迄今累积回落约15%。

过度生产导致LME登记铝库存攀升至逾500万吨的创纪录水平，分析师表示，在交易所以外的仓库中，还有数百万吨的铝库存。

其他的金属也因向好的美国数据公布后美元小涨而承压。

LME三个月期铜 跌0.6%，报每吨7,020美元，延展周二小幅小跌的趋势。

在周四美国感恩节假期前，基本金属市场成交清淡。

美国11月消费者信心增强和上周初请失业金人口意外回落后，美元走强。

美元走强导致海外投资者购买美元计价商品的成本增加。

其他金属方面，期锌 跌0.7%，收报每吨1,872.50美元。期铅 下滑1%，收报2,076美元。期锡 收低1.4%，报22,575美元。期镍 下挫1.2%，报13,285美元。(完)

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