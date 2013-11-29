金属期市：期铜因库存减少而收高，但本周下跌

* 欧元区就业和通胀数据直指经济复苏

* LME和上海期交所铜库存继续下降

* 力拓在澳洲Gove炼厂将停产

路透伦敦11月29日 - 期铜周五持稳，受助于美元下跌和库存减少，但本月势将录得6月来最大单月跌幅，因供应持续增加和预期未来需求疲弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.5%，报每吨7,055美元，从上周触及的三个月低位6,910美元反弹，但本月将下跌2.7%。

美元 下跌，支撑金属市场，令非美国投资人持有美元计价的商品更便宜。

投资人受到激励，因欧元区11月失业率在大约四年来首次下降，加之通胀攀升，为欧元区经济复苏带来新动能。

扶助期铜的另一原因是，数据显示LME铜库存下降至423,825吨，此为今年2月中来最低。此外，上海期交所监控的铜库存在周五减少2.1%。

“你看到这低库存和库存迅速下降造成未来供应吃紧，但我不认为铜库存减少反映潜在市场，”法国巴黎银行分析师Stephen Briggs说。

“铜市处于熊市。我认为，今年将有小量供应过多，明年供应过剩规模小幅扩大。铜库存未来六个月将进一步下跌，但在较短期而言，将有某种或另一种的吃紧。”

反映LME和上海期交所铜库存下降不代表铜被使用的迹象是，麦格理说一项贸易数据分析显示，今年越南进口大约250,000吨铜，是该国需求的约三倍，且等同今年全球供应过剩的规模。

越南并没有被批准成为LME金属交割点，所以其库存不会在LME报告中反映出来。

路透综合13分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1，反应季节性需求波动。该指数连续四个月持于51以上，显示经济整体企稳之势。 此消息也向期铜施压。

智利政府周五表示，该国10月铜产出 为507,694吨，同比上升6.5%。

LME期锡周五表现最佳，因许多分析师认为锡的供需基本面最好。三个月期锡 收涨1.2%，报每吨22,800美元。

期铝 收盘几无变动，上升0.1%，报每吨1,755美元。

力拓 周五表示，其位于澳洲的Gove炼厂将停止生产氧化铝，因该厂在艰困市况下无法存活。

期镍 收涨0.9%，报每吨13,520美元，但本月下跌7.5%。

期锌 收高1%，报1,877美元。期铅 涨0.7%，报2,080美元。(完)

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