金属期市：期铜下跌，因美国数据强劲燃点联储缩减购债忧虑且美元上涨

* 美国11月制造业指数触及两年半高位

* 中国制造业维持稳定增长动能

路透伦敦12月2日 - 期铜周一延续上周跌势，因良好的美国经济数据燃点投资人重新忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减货币刺激计划，且美元走强。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.1%，报每吨6,975美元，周五收高0.5%。

“因现在美元走强，且可能是投资人对美联储何时将缩减刺激计划重新持谨慎态度，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

数据显示美国制造业指数升至两年半高位，10月建筑支出稳健攀升，美国经济前景更为明亮。

美元指数 上升约0.2%，令美元计价的金属对非美国人来说更昂贵。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的每周COMEX铜头寸报告将在周一稍晚公布，因上周感恩假期令该报告从周五推迟发布。

期铜未能从中国11月制造业活动维持稳定增长动能的数据中得到支撑。

“中国数据是意料之中的，期铜价格仍陷入区间交投。我们知道将铜市出现供应过剩，尽管市场对供应过剩规模的预估不一致，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。

期铜价格11月录得6月来最大的月度跌幅，受累于预期铜矿产量持续增加将使明年供应过剩加剧。短期而言，精炼铜供应短缺及中国需求稳定为期铜价格设下底线。

LME数据显示，铜库存减少3,425吨，至420,400吨，为2月中来最低。库存自6月以来持续减少。

期铝 在场内交易收盘没有成交，但买盘最后报每吨1,742美元，下跌0.74%，盘中触及1,736.25美元低位，此为2009年7月来最低。

期镍 收盘几无变动，跌0.04%，报13,515美元。

期锌 收低0.1%，报每吨1,875美元。期铅 跌0.63%，报2,067美元。期锡 下滑1.3%，报每吨22,500美元。(完)

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