金属期市：期铜走低，因供应不断增加盖过了数据带来的提振

* 力拓警告铝价和冶炼利润率继续承压

* 中国11月服务业活动持稳在近一年高位

路透伦敦12月3日 - 铜价周二连跌第二日，因全球供应不断增加，盖过了强劲制造业数据带来的提振，且对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前退出刺激计划的忧虑升温。

LME三个月期铜 收报每吨6,960美元，周一收报6,975美元，稍早跌至6,938美元，为11月19日以来最低。

“尽管宏观环境和全球成长对金属有利，但另一方面，这些因素被非常充裕的供应所抵消，”巴克莱的分析师Gayle Berry表示。

上周，全球最大铜生产国智利公布10月铜产量增长了6.5%。上月公布的数据显示，全球精炼铜市场8月出现了2.1万吨的供应过剩。

另外，周一公布的强劲美国制造业数据可能使美联储向开始缩减购债又迈进了一步。这也打压投资者人气。

需求增长上月提振全球制造业表现，中国制造业产出数据显示该国经济状况改善。

另外，上月中国服务业增长持平在近一年高位，进一步显示中国经济的强劲势头。

力拓 铝业务首席执行官Jacynthe Cote警告称，目前的市况仍然令铝价和冶炼利润率承压。

她还表示，铝市目前有轻微的供应过剩，但中国的扩张可能导致趋势出现逆转。

LME三个月期铝 收报每吨1,740美元，周一盘中触及逾四年最低后最后买入价报1,742美元。铝价今年迄今累积回落16%，为表现第二差的LME基本金属。

三个月期锡 收报每吨22,450美元，周一收报22,500美元。三个月期锌 收盘持平在每吨1,875美元。三个月期铅 收报每吨2,064美元，周一收报2,067美元。三个月期镍 从周一的13,515美元降至每吨13,450美元。(完)

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