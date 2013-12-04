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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 10:40 BJT

金属期市：伦铜小涨，美元走软提供喘息之机

上海期货交易所主力2月期铜合约 微涨0.14%，报每吨50,240元人民币(8,200美元)。

美国11月就业可能继续稳健增长，失业率下降，这可能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近缩减大规模货币刺激政策。

中国中共中央政治局周一召开会议称，2014年将保持政策连续性和稳定性，将积极推进重点领域改革。

路透周二看到的文件显示，俄罗斯准备加大对负债累累的金属和矿业公司的政府援助，包括提供额外的现金以及取消金属的某些出口税。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 李婷仪)
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