金属期市：美元走软提振期铜，但供应不断增加限制涨幅

* 港交所计划推出月度现金结算的金属合约-CEO

* 美国民间就业岗位增加21.5万个

路透伦敦12月4日 - 期铜周三上扬，因美元走软。但价格仍然承压，因需求不振以及供应不断增加。

在美国公布一系列强劲经济数据后，市场担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能撤走对商品市场有利的刺激举措，这使投资者交投更加谨慎。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,095美元，上日收报6,960美元。

“我们看到铜价的一个长期的渐进走势，即铜市供应过剩和产能过剩的问题将在未来几年逐步拖低铜价，加之需求前景也十分疲弱，”Capital Economics的分析师Tom Pugh表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月ADP民间就业人数增加21.5万人，超出分析师预期的17.3万。 数据扶助提振投资者人气。

国际铜业研究组织(ICSG)上月称，今年前八个月全球精炼铜产量同比增长6%，或78.8万吨，主要是因中国铜产量增长15.5%。

交易所消息方面，港交所 行政总裁李小加周三向路透表示，计画以伦敦金属交易所(LME)合约为基础，在香港挂牌上市月度现金结算的产品。

LME三个月期锌 收报每吨1,895美元，周二收报1,875美元。三个月期铝 从周二的1,740美元攀升至1,772美元。三个月期铅 收报每吨2,085美元，周二收报2,064美元。三个月期锡 收报每吨22,725美元，周二报22,450美元。三个月期镍 从周二的13,450美元上扬至13,650美元。(完)

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