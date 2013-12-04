金属期市：美元走软提振期铜，但供应不断增加限制涨幅

日本已公布经济指标--2017/4/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 港交所计划推出月度现金结算的金属合约-CEO
* 美国民间就业岗位增加21.5万个
路透伦敦12月4日 - 期铜周三上扬，因美元走软。但价格仍然承压，因需求不振以及供应不断增加。
在美国公布一系列强劲经济数据后，市场担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能撤走对商品市场有利的刺激举措，这使投资者交投更加谨慎。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,095美元，上日收报6,960美元。
“我们看到铜价的一个长期的渐进走势，即铜市供应过剩和产能过剩的问题将在未来几年逐步拖低铜价，加之需求前景也十分疲弱，”Capital Economics的分析师Tom Pugh表示。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月ADP民间就业人数增加21.5万人，超出分析师预期的17.3万。 数据扶助提振投资者人气。
国际铜业研究组织(ICSG)上月称，今年前八个月全球精炼铜产量同比增长6%，或78.8万吨，主要是因中国铜产量增长15.5%。
交易所消息方面，港交所 行政总裁李小加周三向路透表示，计画以伦敦金属交易所(LME)合约为基础，在香港挂牌上市月度现金结算的产品。
LME三个月期锌 收报每吨1,895美元，周二收报1,875美元。三个月期铝 从周二的1,740美元攀升至1,772美元。三个月期铅 收报每吨2,085美元，周二收报2,064美元。三个月期锡 收报每吨22,725美元，周二报22,450美元。三个月期镍 从周二的13,450美元上扬至13,650美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。
清明节后第一周受到雄安新区成立提振影响，国内A股市场走出此前的下跌阴霾，上证综指连续三个交易日收涨，最高一度涨至3295点，逼近前期高点3301点，最终收报3286点。期指三个品种走势略有分化，其中IC主力合约当周涨幅近3%，IF及IH分别上涨1.9%和1.1%。基差方面，由于现指表现更为强势，期货贴水较前一周略有扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水6.9、5.9及22.7点。