金属期市：期镍和期锡因印尼出口禁令上扬，期铜因担心联储缩减购债而下滑

* 期锡攀升至五周高位，因印尼出口禁令

* 上海期货交易所计划明年推出镍和锡期货合约

路透伦敦12月5日 - 期镍和期锡周四上涨，因此前印尼重申将对矿石实施出口禁令，而期铜下滑，因投资人担心在美国公布一系列强劲经济数据后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减货币刺激措施。

三个月期锡 收高1.1%，报22,975美元，盘中触及10月30日来最高的23,198美元。

三个月期镍 攀升0.7%，报13,750美元，日高为13,918美元，为三周半高位。

印尼国会拒绝了政府放松未经加工金属出口禁令的要求后，期镍和期锡上涨。

产业消息方面，上海期货交易所官员表示，计划推出期镍和期锡合约，以扩大有色金属的交易范围。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 买盘最后报每吨7,068美元，跌0.4%，昨日期铜触及九日高位。

美国公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。而上周初请失业金人数也减少。

美国数据令投资人愈发预期周五的非农就业报告可能也超过预估水准，并促使美联储加快撤走刺激举措的计划。

LME三个月期锌 升0.1%，报每吨1,897美元。三个月期铝 收低0.8%，至1,758美元。三个月期铅 持平，报每吨2,085美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金