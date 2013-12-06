金属期市：期铜受短期供应吃紧支撑上涨，但美元走强限制升幅

* 受短期供应吃紧支撑铜价

* 美联储收紧政策风险令整体市况紧张

* 11月美国非农就业岗位增加20.3万，超预期

路透伦敦12月6日 - 期铜周五上涨，受短期供应吃紧支撑，但在美国公布强于预期的就业数据后，美元走强，限制铜价升幅。

报告显示，美国11月非农就业岗位增幅达到20.3万，失业率降至五年低点，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前缩减购债的几率增加，这带动美元走强。

不过伦敦金属交易所(LME)铜库存继续减少，降至2月中来最低，这给铜价提供了支撑。

三个月期铜 收报7,122美元，周四收报7,068美元，今年仍可能下挫超过10%。

“市场担心美联储可能在12月缩减购债。另一方面，铜库存数据显示市场已呈超卖，”Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig称。

但他还指出，“我预计(首季)铜价将保持区间波动。即便美联储届时将缩减购债，但经济足够强劲，且中国经济成长也在加速，尽管幅度不大。”

过去一个月，伦铜已经跌向每吨6,900-7,420美元区间的下档，因需求在年末减弱，而且明年可能供应过剩。

德意志银行 周四宣布裁减其全球大宗商品业务，砍掉200个就业岗位，成为监管规定趋紧且利润空间变小的行业中率先退出的大型银行。

三个月期镍 周四触及13,918美元的近一个月高位，周五收报13,760美元，周四收报13,750美元。

LME三个月期铝 收高，报1,779美元，周四收报1,758美元。三个月期锌 升8美元，报每吨1,905美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后报2,093美元，周四收报2,085美元。(完)

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