金属期市：期铜持稳，因中国数据疲弱使政府出台刺激举措的预期升温

* 中国汇丰制造业PMI数据跌至八个月低位

* 中国保税仓库铜溢价下降10美元至于80-100美元-上海金属网

* 美国3月制造业活动增长加速

路透伦敦4月1日 - 期铜周二持稳，因最大金属消费国中国的制造业数据疲弱，使该国政府可能采取行动刺激不断放缓的经济，并提振对工业金属的需求的预期升温。

LME三个月期铜 收报每吨6,660美元，较周一收盘价上扬0.3%。铜价周一盘中触及近三周最高6,686美元。

中国制造业表现持续疲弱，加剧了对该国今年初经济成长放缓速度超过预期的担忧，且部分政府机构的经济学家认为，当局已开始增加支出以遏制成长放缓的势头。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.0，略低于初值48.1，且为八个月低位。2月为48.5。

国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，中国宏观经济先行指标3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.3，和路透调查预估中值相符，但和上月相比升幅仅有0.1点，远低于往年同期水平。

“市场普遍认为中国经济成长正在逐步放缓，”澳洲国民银行的James Glenn表示。

“但我们预计全球需求将在2014年逐步反弹，因发达国家的经济开始出现起色，”他说，预计铜价可能在短期内徘徊在目前的水准附近。

根据上海金属网周二提供的数据，中国保税仓库铜溢价继续回落，下跌10美元，至每吨80-100美元，反应需求匮乏，两周前溢价为120-140美元。

今日稍早公布的数据显示，美国3月制造业活动连续第二个月加速扩张，因生产反弹，这是冬季严寒天气对经济活动的影响开始消退的最新迹象。这也扶助提振铜价。

不过，恶劣天气继续拖累首季经济活动。2月建筑支出仅微幅增加0.1%，民间住宅建筑支出录得七个月来最大单月跌幅。

三个月期锌 收报每吨1,965美元，下跌0.91%。三个月期镍 收涨0.79%，报每吨16,025美元。三个月期铝 收高0.62%，报每吨1,796美元。

三个月期锡 收高0.66%，报每吨22,950美元。三个月期铅 回落1.02%，收报每吨2,047美元。(完)

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