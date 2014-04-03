金属期市：期铝攀升至四个月高位，期铜因中国刺激措施令人失望而下滑

* 期铝上涨，但涨势不稳

* 智利铜矿运作未受地震影响

* 锌今年有11.7万吨的供应缺口

路透伦敦4月3日 - 期铝周四触及四个月高位，因技术性买盘带动，但期铜下滑，此前中国公布的刺激措施令投资人失望。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.3%，报1,834美元，稍早升至11月4日来首见的1,846美元。

交易商表示，周三期铝上扬1.8%，大致是因市场动能驱动的电脑程式基金买盘。

一些投资人在一系列的生产商削减产能后，看好铝价。美国铝业关闭了在巴西的年产能14.7万吨的铝厂。

在过去两周，铝价上扬7%，自2011年5月触及2,083美元峰值后已回落约三分之一。

三个月期铜 收低0.5%，报6,642美元，扭转昨日小涨走势。

此前中国当局宣布了一个力度温和的经济刺激方案，但其中未有对铜的新需求。

这是中国当局今年第一次采取稳增长措施。国务院周三召开常务会议表示，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设；同时将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。

但这项消息并未激发铜市的热烈反应。分析师指出，这些并非新措施，而比较像是将今年的计划支出提前了。

“如果仔细观察的话，信贷市场仍相当紧俏，所以即使你将一些投资提前，也并不意味着GDP成长率会高于7.5%。”香港大华继显证券资深矿业分析师Helen Lau说。“成长面反而有很多下行风险，这就是价格反弹仅是昙花一现的原因。”

全球最大产铜国智利的铜生产未受周二强震影响。

受新业务维持扩张和预期指数上升等推动，汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)连续第二个月上涨，创下四个月最高位。

美国供应管理协会(ISM)周四公布，3月服务业活动成长加速，因就业分项指数重回扩张区域。ISM公布，3月非制造业指数升至53.1，略低于53.5的预期，但稳超2月的51.6。

LME期锌 收高0.6%，报每吨1,983美元，期铅 跌0.2%，报2,055美元。期锡 大涨1.3%，报23,190美元，三个月期镍 上涨0.7%至16,295美元。(完)

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