金属期市：期铝触及九个半月高位，期锌创下15个半月最高

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* LME铜价差显示全球供应压力正在消失
* 上海保税区铜溢价再跌5美元至90-110美元
* 注册仓单LME铝库存今年减少四分之一
路透伦敦6月9日 - 期铝周一升至九个半月高位，因库存继续减少，突破重要技术水准后投机商涌入市场。
期锌触及15个半月最高，因需求强劲，但期铜跌至一个月低点，因担心对存放在中国青岛港的金属仓储和相关融资欺诈的调查可能影响投资人买兴。
三个月期铝 触及1,918美元日高，为2013年8月22日来首见，之后缩减涨幅，收报1,911美元，当日升1.8%。
金属咨询公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示，在期铝突破4月触及的高位后电脑程式驱动的投机基金带动了最新一波升势，期铝下一目标在1,945美元。
伦敦金属交易所(LME)注册仓单(on-warrant)铝库存今年减少四分之一，至232万吨。
全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(俄铝) 表示，预计铝价未来几个月内可能高见2,000美元，因实货和技术面因素均利多。
LME三个月期锌 跳升至2,145美元的高位，为2013年2月来最高，收盘报2,131美元，升1.3%。
铜价从一个月低点反弹，因投资人消化了有关青岛港调查的消息。
青岛港国际股份有限公司 周五称，将不会受到金属融资骗贷调查的影响，因涉及的金属产品及每年铝铜吞吐量占集团吞吐量总额的比例极微。
三个月指标期铜 盘中触及5月初来最低的6,636美元，之后反弹，收报6,670美元，当日跌0.24%。
现货铜较指标三个月期铜的溢价仅为11美元，5月底时还高达逾100美元。行业消息人士表示，部分滞留在中国青岛港的铜船货被运往监管更严的伦敦金属交易所(LME)仓库，因银行和贸易商对该港口金属融资调查事件采取预防措施。
根据上海金属网，上海保税区铜溢价再跌5美元，至90-110美元，自上周中以来已经下降25美元。
中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来 单月新高。
中国5月铜进口量较上月下滑15.6%至380,000吨。
其他金属方面，三个月期铅 收高1.5%，报每吨2,141美元。三个月期锡 收高0.52%，报每吨23,295美元。三个月期镍 升0.3%，报每吨18,905美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应