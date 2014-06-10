金属期市：期铜一度跌至一个月低点，因担心中国对金属融资活动的调查

* 投资人抛售期铜，因担心中国对金属融资活动的调查

* 上海铜溢价持稳，过去一周下滑

* 渣打称没有撤出中国的大宗商品融资业务

路透伦敦6月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二跌至一个月低点，因中国对金属融资活动的调查促使投资人担心可能拖累铜贸易，而期铝和期锌也从数月高位回软，因交易商对近期升势获利了结。

LME三个月期铜 触及日低6,628美元，为5月7日来最低，收报6,675美元，较昨日收盘水准微升0.07%。

在中国对第三大港口青岛的金属融资欺诈展开调查后，铜价一直承压。

中信集团旗下中信资源 称中国官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响该公司。

一些分析师表示，市场基本面仍强劲，扶助缓和了对铜价的影响。

中国周二公布的物价数据基本在市场预期之中，受基数较低和食品 涨价影响，5月CPI涨幅自18个月低点大幅回升，PPI跌幅则在工业略回暖的带动下进一步缩窄。

渣打银行 周二表示，承认在中国的大宗商品融资方面存在问题，该公司正密切关注形势，没有撤出中国的大宗商品融资业务。

根据上海金属网，上海保税区铜溢价周二持稳在80-100美元，低于上周三的105-125美元。这显示对中国融资调查的影响可能正被市场消化。

期铝和期锌从近期高位回软，因交易商获利了结，但分析师表示，这些金属的较长期前景仍亮丽。

三个月期锌 微升0.05%，报2,132美元，昨日触及15个月高位2,145美元。三个月期铝 收报1,900美元，当日跌0.58%。

其他金属方面，三个月期铅 收跌0.05%，报每吨2,140美元。三个月期锡 收挫1.85%，报每吨22,865美元。三个月期镍 低0.69%，报每吨18,775美元。(完)

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