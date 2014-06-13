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亚洲 | 2014年 6月 14日 星期六 00:40 BJT

金属期市：期铜反弹，但本周连续第三周收低

* 今年迄今期铜大跌约10%

* 期镍本周重挫逾4%

路透伦敦6月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五反弹，昨日跌至一个半月低点后，今日买盘增加，但期铜本周仍连跌第三周，因担心需求及中国对金属融资的调查。

LME三个月期铜 收高0.53%，报每吨6,655美元，昨日跌至5月1日来最低。本周期铜跌0.4%。今年迄今期铜跌近10%。

本周有关中国当局调查金属融资的消息令投资人对铜交易的担忧加重。

“我们预计将看到中国铜库存流出，流入LME的仓库。问题是是否会出现无序抛售，抑或只会逐步出脱融资交易，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示。

“我们对铜价的预期是基于出脱交易将令铜价在第三季承压的假设，预计第三季结束时铜价报5,800美元。”

投资人可能也将密切关注中国经济数据，以判断这一全球最大铜消费国的经济体质。

中国周五公布的投资、工业和消费数据保持总体平稳，显示稳增长的微刺激政策已在发挥作用，经济有企稳改善的迹象。不过房地产投资持续下降并累及与其相关领域，仍是下拉中国经济的主要动因。5月规模以上工业增加值同比增长8.8%，消费增长12.5%。

三个月期镍 收报每吨18,070美元，升0.4%，昨日曾跌至两个月低点，本周重挫4.2%。

其他金属方面，三个月期铝 收平，报1,845美元，三个月期锌 收高0.6%，报2,088美元，三个月期铅 收高0.5%，报每吨2,085.50美元。三个月期锡 微升0.1%，报每吨22,605美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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