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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 16:01 BJT

金属期市：伦铜持稳，但需求忧虑犹存

“但看看铁矿石价格，以及铜价最近才反弹，情况又不一样了。一切尚无定论。”

0720 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨6,711美元，上日收盘变动不大。

LME期铜周三一度触及近两周高位6,744美元。

上海期交所主力8月期铜 下滑0.2%至每吨48,090元人民币(约合7,700美元)。

LME期锌 从周三所及的16个月高位每吨2,148美元回落，期镍 一度下跌超过2%。

LME在亚洲各地的镍库存大幅增加，至纪录高位。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三表示对美国经济正在稳步复苏充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。

中国国务院总理李克强周三表示，中国经济不会出现硬着陆，长期来看，在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长。

加拿大矿产勘探公司Aston Bay Holdings 周三表示，已与Antofagasta 签署初步协议，将在Aston Bay的加拿大一铜矿项目上展开合作。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 王洋/石冠兰)
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