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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 00:47 BJT

金属期市：期锌因供应短缺升至16个月高位，期镍下滑

* 矿场关闭造成锌供应短缺日益严重

* 期镍下滑，因库存大增

* 美元指数跌至三周低点

路透伦敦6月19日 - 期锌价格周四触及16个月高位，近期数据显示锌市供应短缺日益严重，投资人预计随着大型矿场关闭，问题会进一步恶化。

其他金属中，期铜和期铝小涨，受美元跌至三周低点带动。期镍价格承压，因矿库存增加。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 放量升至2,155美元高位，为去年2月20日来首见，收盘报2,153美元，升0.84%。

“我们明确看好锌价前景，”Natixis商品研究部主管Nic Brown表示，“我们继续认为锌市场将在今年出现严重的供应短缺。”

周一公布的数据显示，1-4月全球锌市场供应短缺10.7万吨，1-3月为1.7万吨。

Brown预计今年锌市场供应短缺达到47.6万吨，在分析师预估区间的高端，但他表示，今年迄今锌库存减少23.5万吨显示他的预估是站得住脚的。

三个月期铜 收高0.22%，报6,725美元，三个月期铝 收高0.85%，报1,889美元，为约一周最高。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布对通胀温和的声明，且周四美国公布的初请失业金人数减少后，美元指数跌至三周最低，扶助金属升势。

三个月期镍 收低1.1%，报18,545美元，延续周三下挫2%的跌势。

亚洲各个仓库的LME注册镍库存周三大增19,242吨至纪录新高，周四微降618吨。

期铅 收高0.3%，报2,129美元。期锡 微跌0.02%，报22,595美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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