金属期市：期锌因供应短缺升至16个月高位，期镍下滑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 矿场关闭造成锌供应短缺日益严重
* 期镍下滑，因库存大增
* 美元指数跌至三周低点
路透伦敦6月19日 - 期锌价格周四触及16个月高位，近期数据显示锌市供应短缺日益严重，投资人预计随着大型矿场关闭，问题会进一步恶化。
其他金属中，期铜和期铝小涨，受美元跌至三周低点带动。期镍价格承压，因矿库存增加。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 放量升至2,155美元高位，为去年2月20日来首见，收盘报2,153美元，升0.84%。
“我们明确看好锌价前景，”Natixis商品研究部主管Nic Brown表示，“我们继续认为锌市场将在今年出现严重的供应短缺。”
周一公布的数据显示，1-4月全球锌市场供应短缺10.7万吨，1-3月为1.7万吨。
Brown预计今年锌市场供应短缺达到47.6万吨，在分析师预估区间的高端，但他表示，今年迄今锌库存减少23.5万吨显示他的预估是站得住脚的。
三个月期铜 收高0.22%，报6,725美元，三个月期铝 收高0.85%，报1,889美元，为约一周最高。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布对通胀温和的声明，且周四美国公布的初请失业金人数减少后，美元指数跌至三周最低，扶助金属升势。
三个月期镍 收低1.1%，报18,545美元，延续周三下挫2%的跌势。
亚洲各个仓库的LME注册镍库存周三大增19,242吨至纪录新高，周四微降618吨。
期铅 收高0.3%，报2,129美元。期锡 微跌0.02%，报22,595美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。