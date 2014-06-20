金属期市：供应吃紧推动期铜录得年内最长升势，期锌触及16个月高位

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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* 期锌录得8月以来最大周度涨幅
* 期铜录得3月底以来最大单周涨幅
* 美元可能录得5月初以来最大周度跌幅
路透伦敦/新加坡6月20日 - 期铜周五连升第六日，录得年内最长涨势，受助于美元走软，以及最大消费国中国实货供应收紧。
其他基本金属与期铜一道走高，跟随全球股市的升势，而黄金有望录得三个月来最大周度涨幅。
美元兑一篮子可能录得5月初以来最大周度跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)下调长期利率预估，且市场认为联储主席叶伦本周记者会上的政策立场温和。
LME三个月期铜 收涨1.41%，报每吨6,820美元，盘中触及6月4日以来最高6,827美元。
期铜周五连涨第六日，为12月连涨七日后的最长升势。本周，期铜上扬2.5%，为3月底以来最大周度涨幅。
全球最大的铜消费国中国的铜实货供应正在收紧，因目前属需求旺盛期。
上海现货铜较近月期铜溢价飙升至580-730元人民币(93-120美元)，上周仅有小幅升水，深圳金瑞期货的分析师郭皓表示。
供应短缺也支撑锌价。LME三个月期锌 周五触及16个月新高，本周有望录得年内最大周度升幅。
LME三个月期锌 盘中触及去年2月18日以来最高2,182美元，收报每吨2,177美元，涨幅为1.11%。本周上涨4.1%，为去年8月以来最大单周涨幅。
国际铅锌研究组织周一公布的数据显示，今年1-4月，全球锌供应短缺为10.7万吨，远高于1-3月的短缺1.7万吨。
LME三个月期铅 收报每吨2,130美元，周四收报2,129美元。三个月期镍 收报每吨18,400美元，周四收报18,545美元。三个月期铝 报每吨1,886美元，周四报1,889美元。三个月期锡 收报每吨22,575美元，周四收报22,595美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。