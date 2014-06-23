金属期市：期铜接近三周高位，中国数据助燃升势

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
* 中国6月制造业活动扩张
* 青岛港调查后，中国进口料推迟
* 美国制造业扩张速度为四年最快
路透伦敦6月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一升至近三周高位，因供应紧张及有迹象显示中国成长改善。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。
周一公布的行业报告显示，美国制造业6月扩张速度加快，增长速度和关键分项指数升至逾四年最高。Markit美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至57.5，预估为56.5，且创2010年5月以来最高。5月制造业PMI终值为56.4。
国际铜业研究组织(ICSG)公布，今年前三个月全球精炼铜市场供应缺口为20.5万吨，上年同期为盈余20.6万吨。
LME铜库存减少850吨，至158,575吨的近六年最低，而现货铜较三个月期铜保持升水，也显示供应紧张。
“铜价受到中国需求强劲、库存紧张以及市场供不应求支撑，这是多数市场观察人士始料未及的。全球第二大经济体中国经济成长7.5%不算弱了,”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。
LME三个月期铜 收报每吨6,885美元，盘中触及6月3日以来最高6,900美元，上周五收报6,820美元。
上海期交所主力8月期铜 上扬2.3%至每吨49,550元人民币(8,000美元)，此前一度升至每吨49,610元人民币，为2月25日以来高点。
中国海关周一公布的数据显示，5月进口282,969吨铜，同比增长21.89%，令年度迄今同比增幅达到近50%。
受青岛港口金属融资骗贷事件调查影响，银行批准铜进口贷款所需的时间更长。银行和贸易商意识到了他们所面临的来自中国仓储商品的风险。
三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后报2,184美元，盘中升至2,198美元的16个月新高，上周五收报2,177美元。
LME三个月期铅 收报每吨2,177美元，上周五收报2,130美元，今日盘中触及4月底来最高的2,178美元。
三个月期铝 由每吨1,886美元升至1,890美元。三个月期镍 由每吨18,400美元涨至18,425美元。三个月期锡 由每吨22,575美元跌至22,525美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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