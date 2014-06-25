金属期市：期铜反弹至三周高位，摆脱美国经济疲弱数据影响

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
* 欧洲和亚洲股市因伊拉克忧虑下滑
* 市场摆脱美国首季经济疲弱的数据影响
* 今年LME铜库存下滑57%
路透伦敦6月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三反弹至三周高位，因市场摆脱美国经济成长疲弱数据的影响，而再度关注全球库存不断减少。
美国公布首季国内生产总值(GDP)萎缩2.9%，而不是上月公布的萎缩1%后，铜价下滑。
但铜价之后反弹，因投资人意识到美国经济势将在第二季复苏，所以将注意力放回到铜市供应短缺的情况上。
“铜对宏观经济敏感，所以在美国公布经济数据后，铜价同股市等其他市场一道下滑。”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示。
“但一旦市场消化了数据，投资人再度聚焦紧张的基本面。铜价技术面升势保持的相当完整，可能将重回6,970-7,000美元阻力位。”
LME三个月期铜 跌至日低6,842.25美元，之后反弹至6,926.75美元，升0.7%。
收盘期铜没有成交，买盘最后报6,914.50美元。
LME铜库存今年减少57%，周三进一步减少900吨。
不过地缘政治忧虑仍令市场承压。Fast Markets研究部主管William Adams表示，“另一个问题是伊拉克战乱升级以及对市场人气的影响。金属价格要上行可能有困难。”
三个月期镍 表现最好，收高2.5%，报18,575美元，今年迄今升幅超过30%，但自5月中来价格下挫了约16%。
三个月期锌 收高0.32%，报2,182美元，本周稍早触及16个月高位。三个月期铅 下滑0.76%，报2,167美元，周二曾触及五个月高位。
三个月期铝 收高0.21%，报1,900美元，日高报1,912美元，为6月10日来首见。三个月期锡 收低0.33%，报22,500美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5