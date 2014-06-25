金属期市：期铜反弹至三周高位，摆脱美国经济疲弱数据影响

* 欧洲和亚洲股市因伊拉克忧虑下滑

* 市场摆脱美国首季经济疲弱的数据影响

* 今年LME铜库存下滑57%

路透伦敦6月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三反弹至三周高位，因市场摆脱美国经济成长疲弱数据的影响，而再度关注全球库存不断减少。

美国公布首季国内生产总值(GDP)萎缩2.9%，而不是上月公布的萎缩1%后，铜价下滑。

但铜价之后反弹，因投资人意识到美国经济势将在第二季复苏，所以将注意力放回到铜市供应短缺的情况上。

“铜对宏观经济敏感，所以在美国公布经济数据后，铜价同股市等其他市场一道下滑。”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示。

“但一旦市场消化了数据，投资人再度聚焦紧张的基本面。铜价技术面升势保持的相当完整，可能将重回6,970-7,000美元阻力位。”

LME三个月期铜 跌至日低6,842.25美元，之后反弹至6,926.75美元，升0.7%。

收盘期铜没有成交，买盘最后报6,914.50美元。

LME铜库存今年减少57%，周三进一步减少900吨。

不过地缘政治忧虑仍令市场承压。Fast Markets研究部主管William Adams表示，“另一个问题是伊拉克战乱升级以及对市场人气的影响。金属价格要上行可能有困难。”

三个月期镍 表现最好，收高2.5%，报18,575美元，今年迄今升幅超过30%，但自5月中来价格下挫了约16%。

三个月期锌 收高0.32%，报2,182美元，本周稍早触及16个月高位。三个月期铅 下滑0.76%，报2,167美元，周二曾触及五个月高位。

三个月期铝 收高0.21%，报1,900美元，日高报1,912美元，为6月10日来首见。三个月期锡 收低0.33%，报22,500美元。(完)

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