版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 09:44 BJT

金属期市：伦铜升向四个月最高水平，因供应紧俏

美国第一季经济萎缩的幅度比之前估计要大得多，可以算非衰退情况下历来表现最差的一季，不过目前经济增长似乎已经强劲反弹。

中国第三大港口--青岛港发现的金属库存欺诈行为，已经迫使银行业者和贸易公司考虑对中国的商品融资业务进行控制。交易商称，这可能导致除大型企业和国企以外其他所有企业的信贷来源枯竭。

交易商表示，加强控制融资已经限制了中国这个全球最大金属消费国的进口。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 王兴亚/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐