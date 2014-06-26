金属期市：伦铜升向四个月最高水平，因供应紧俏

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
美国第一季经济萎缩的幅度比之前估计要大得多，可以算非衰退情况下历来表现最差的一季，不过目前经济增长似乎已经强劲反弹。
中国第三大港口--青岛港发现的金属库存欺诈行为，已经迫使银行业者和贸易公司考虑对中国的商品融资业务进行控制。交易商称，这可能导致除大型企业和国企以外其他所有企业的信贷来源枯竭。
交易商表示，加强控制融资已经限制了中国这个全球最大金属消费国的进口。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 王兴亚/戴素萍)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G