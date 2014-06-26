金属期市：期锡触及逾四个月低位，期铜升至近一个月新高

* 中国铜溢价延续升势，至每吨90-100美元

* 上半年即将结束，铜融资收紧

路透伦敦6月26日 - 锡价周四跌至逾四个月最低，尽管预期将出现供应短缺。期铜盘中触及近一个月新高，收盘涨幅略有缩减。

今年年初，多数分析师预计锡价将上扬，因预计将出现供应短缺。

“印尼甚至没有将所有的产量出口，这应会使供应缺口扩大，”法国巴黎银行驻伦敦的金属策略师Stephen Briggs表示。

“但这显然未在价格表现和LME库存趋势中得以体现。”

这可能是因为中国可能在出口精炼锡库存，或需求不旺，他补充说。

LME三个月期锡 盘中跌至2月12日以来最低22,311美元，后缩减跌幅，收报每吨22,425美元，周三收报22,500美元。

LME锡库存MSNSTX-TOTAL周四增加85吨，至11,185吨，过去四个月累积增加近40%。

LME三个月期铜 攀升至6,954美元的日高，此为5月28日以来最高，因投资者关注金属供应短缺。最后收报每吨6,950美元，周三最后买入价报6,914.50美元。

升穿6,970美元将使铜价触及3月以来最高。铜价自3月触及逾三年低位后，已反弹了近10%，但年内迄今仍下跌6%。

季节性需求预计将在第三季度消退，但供应短缺预计将支撑价格。

另外，全球交易所铜库存大幅减少，LME库存MCU-STOCKS 接近六年最低，上海期货交易所库存CU-STX-SGH 降至两年半最低。

根据上海金属网提供的数据，中国铜溢价周三攀升5美元，至每吨90-110美元，两周前触及60美元的低位，反映中国市场供应吃紧。

其他金属方面，三个月期铅 收报每吨2,174美元，周三报2,167美元。三个月期镍 报每吨18,850美元，周三报18,575美元。三个月期锌 从周三的2,183美元上扬至每吨2,190.50美元。

三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,897美元，周三收报1,900美元。(完)

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