重发-金属期市：期铜从三个半月高位回落，但对经济的乐观情绪限制跌幅

路透伦敦6月27日 - 期铜周五在触及三个半月高位后走低，在供应收紧之时，全球第二大经济体中国的成长前景改善，可能导致需求增强，提振期铜盘中触及三个半月高位。

贸易消息人士称，中国进口商正转向购买短期运抵上海的精炼铜，因受青岛港金属融资骗贷调查影响，银行收紧向购买保税区仓库中的铜发放信贷。

但包括美国消费者在内的很多人仍对经济成长持乐观态度，这限制了铜价的跌幅。周五公布的一份报告显示，汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为82.5，高于上月终值81.9。数据也高于路透调查经济分析师预估的82.0，也高于初值81.2。