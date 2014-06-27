重发-金属期市：期铜从三个半月高位回落，但对经济的乐观情绪限制跌幅

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
(重发以修改标题)
* 中国进口商买入铜，因银行收紧信贷
路透伦敦6月27日 - 期铜周五在触及三个半月高位后走低，在供应收紧之时，全球第二大经济体中国的成长前景改善，可能导致需求增强，提振期铜盘中触及三个半月高位。
贸易消息人士称，中国进口商正转向购买短期运抵上海的精炼铜，因受青岛港金属融资骗贷调查影响，银行收紧向购买保税区仓库中的铜发放信贷。
中国进口增加使精炼铜溢价过去一周增长了约20%，可能促使7月中国增加铜进口。中国是全球最大铜消费国。
LME三个月期铜 小跌0.1%，收报每吨6,945美元，稍早触及3月初以来最高6,983.75美元。
但包括美国消费者在内的很多人仍对经济成长持乐观态度，这限制了铜价的跌幅。周五公布的一份报告显示，汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为82.5，高于上月终值81.9。数据也高于路透调查经济分析师预估的82.0，也高于初值81.2。
其他金属方面，三个月期锌 收跌0.25%，报每吨2,185美元，但本月上涨6.4%，受助于市场押注供应收紧。
三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价下跌0.69%，报每吨1,884美元，但本季度上扬约6%。
三个月期镍 逆市上扬，收涨0.37%，报每吨18,920美元，本月下跌1.7%，为七个月来首月下跌。
三个月期铅 收跌0.6%，报每吨2,161美元。三个月期锡 下跌0.56%，报每吨22,300美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 母红; 审校 李军)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6