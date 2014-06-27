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亚洲 | 2014年 6月 28日 星期六 02:12 BJT

重发-金属期市：期铜从三个半月高位回落，但对经济的乐观情绪限制跌幅

(重发以修改标题)

* 中国进口商买入铜，因银行收紧信贷

路透伦敦6月27日 - 期铜周五在触及三个半月高位后走低，在供应收紧之时，全球第二大经济体中国的成长前景改善，可能导致需求增强，提振期铜盘中触及三个半月高位。

贸易消息人士称，中国进口商正转向购买短期运抵上海的精炼铜，因受青岛港金属融资骗贷调查影响，银行收紧向购买保税区仓库中的铜发放信贷。

中国进口增加使精炼铜溢价过去一周增长了约20%，可能促使7月中国增加铜进口。中国是全球最大铜消费国。

LME三个月期铜 小跌0.1%，收报每吨6,945美元，稍早触及3月初以来最高6,983.75美元。

但包括美国消费者在内的很多人仍对经济成长持乐观态度，这限制了铜价的跌幅。周五公布的一份报告显示，汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为82.5，高于上月终值81.9。数据也高于路透调查经济分析师预估的82.0，也高于初值81.2。

其他金属方面，三个月期锌 收跌0.25%，报每吨2,185美元，但本月上涨6.4%，受助于市场押注供应收紧。

三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价下跌0.69%，报每吨1,884美元，但本季度上扬约6%。

三个月期镍 逆市上扬，收涨0.37%，报每吨18,920美元，本月下跌1.7%，为七个月来首月下跌。

三个月期铅 收跌0.6%，报每吨2,161美元。三个月期锡 下跌0.56%，报每吨22,300美元。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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