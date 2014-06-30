金属期市：期铜收高，受中国需求希望带动连升第二个月

* 投机商增加铜多头仓位-CFTC

* 中国PMI数据预计将证实经济成长稳健

* 期锌因供应紧张触及去年2月来最高

路透伦敦6月30日 - 期铜周一上涨，连升两个月，因供应紧张、中国需求稳健的预期以及美国经济改善，但投资人担心高油价对全球经济的影响，期铜升势受限。

中国周二将公布制造业和服务业采购经理人指数(PMI)，预计将证实这一全球第二大经济体经济正在趋稳，拜刺激经济成长的措施所赐。

中国银监会周一宣布，自7月1日起调整商业银行存贷比的监管口径，增加分子端的贷款扣减项，扩大分母端的存款计入项，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比将作为监测指标。

投资人也预计美国经济复苏，路透访查的分析师预计，周四美国将公布6月非农就业岗位增加21.3万，连续五个月增幅超过20万。

“在表现非常疲弱的第一季后，美国经济动能正在增强，中国经济也一样。而且铜的供应非常紧张。我认为期铜可能在未来三个月上测7,300美元。”金属咨询公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。

不过他对铜价短期走势不那么看好，“铜价目前必须消化油价可能大涨的因素，所以在未来几天，铜价可能测试6,700-6,800美元的支撑位。”Torlizzi称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,017美元，上周五收报6,945美元。

6月期铜上涨约1%，5月升幅为3%，今年迄今跌幅缩窄至约5%。

周一公布的数据显示，欧元区6月通胀仍保持在0.5%的低位，巩固了欧洲央行将维持更长时间宽松政策的预期，支撑了较高风险资产的需求。

周五的一周报告显示，上海期交所铜库存增加，但仍接近三年半低位 。LME库存报告则显示铜库存约15万吨，接近六年来最低 。

2014年全球铜市料将是四年内首度出现供应过剩，但印尼政府的矿石出口禁令以及中国金属产量低于预期，已经抑制了供应。

根据商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，最近一周在铜市对冲基金和基金经理人转为持有铜净多头，反映出投资人对铜价的乐观情绪。

其他金属方面，三个月期锌 收报2,217美元，稍早高见去年2月中来最高的2,219.50美元，上周五收报每吨2,185美元。

期锌6月表现优于其他金属，涨幅超过7%，也受到供应紧张提振。

三个月期锡 由每吨22,300美元升至22,545美元，盘中触及1月底来最低的21,850美元。

三个月期铝 由每吨1,884美元微跌至1,883.50美元。三个月期铅 升12美元，报每吨2,173美元。三个月期镍 由每吨18,920美元升至19,040美元。(完)

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