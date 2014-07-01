金属期市：期锌从16个半月的高位回落，期锡反弹

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 铜库存一个月来首次增加
* 印尼最大的锡矿暂停出口两周
* 中国汇丰6月PMI制造业数据扩张，为六个月来首见
* 中国保税仓库的锌库存攀升至纪录高位-麦格理
路透伦敦7月1日 - 期锌周二从16个半月高位回落，因投资者在价格良性上涨后结清多头头寸，且生产商难抵高价格的诱惑卖出。
期锌在3月末以来累积上扬约15%，因投资者认为市场将出现供应短缺，并将支撑价格上涨。
但LME三个月期锌 周二收跌1.4%，报每吨2,186美元，盘中触及2013年2月13日以来最高2,222美元。
“我认为市场今天有一些获利了结，和一些生产商卖盘，”法国兴业银行驻伦敦的分析师Robin Bhar表示，“自从国际铅锌研究小组(ILZSG) 的数据公布后，投资者就大举买入期锌，但我对此持谨慎态度。”
ILZSG上月报告，1-4月全球锌市有10.7万吨的供应短缺。
麦格理的分析师Angela Bi表示，锌的涨势看似有些过度，因中国的库存充裕，保税仓库的锌库存增加10万吨，至创纪录的25万吨。
三个月期锡 逆市上扬，跳涨1.1%，收报每吨22,800美元，因主要生产商暂停出口。
印尼最大的锡矿矿商PT Timah 的首席执行长表示，由于价格下滑，该公司将在最长两周的时间内暂停出口。
截至上周末，锡价在4月24日触及六个半月高位后，已累积下跌6.5%。
铜价从近四个月最高水平回落，因LME库存增加。三个月期铜 收涨0.1%，报每吨7,020美元，盘中触及3月7日以来最高7,028.50美元。
LME铜库存MCU-STOCKS约一个月来首次增加，有650吨铜运抵韩国釜山，引发市场担忧，这可能是铜流入LME仓库的开始。
分析师曾警告称，中国调查青岛港金属融资骗贷事件可能促使铜流入监管更为严格的LME仓库。
不过，中国和日本制造业改善，以及供应吃紧支撑铜价。
三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,884美元，回落0.37%。三个月期铅 跌0.6%，报每吨2,160美元。三个月期镍 上涨0.45%，报每吨19,125美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。