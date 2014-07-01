金属期市：期锌从16个半月的高位回落，期锡反弹

* 铜库存一个月来首次增加

* 印尼最大的锡矿暂停出口两周

* 中国汇丰6月PMI制造业数据扩张，为六个月来首见

* 中国保税仓库的锌库存攀升至纪录高位-麦格理

路透伦敦7月1日 - 期锌周二从16个半月高位回落，因投资者在价格良性上涨后结清多头头寸，且生产商难抵高价格的诱惑卖出。

期锌在3月末以来累积上扬约15%，因投资者认为市场将出现供应短缺，并将支撑价格上涨。

但LME三个月期锌 周二收跌1.4%，报每吨2,186美元，盘中触及2013年2月13日以来最高2,222美元。

“我认为市场今天有一些获利了结，和一些生产商卖盘，”法国兴业银行驻伦敦的分析师Robin Bhar表示，“自从国际铅锌研究小组(ILZSG) 的数据公布后，投资者就大举买入期锌，但我对此持谨慎态度。”

ILZSG上月报告，1-4月全球锌市有10.7万吨的供应短缺。

麦格理的分析师Angela Bi表示，锌的涨势看似有些过度，因中国的库存充裕，保税仓库的锌库存增加10万吨，至创纪录的25万吨。

三个月期锡 逆市上扬，跳涨1.1%，收报每吨22,800美元，因主要生产商暂停出口。

印尼最大的锡矿矿商PT Timah 的首席执行长表示，由于价格下滑，该公司将在最长两周的时间内暂停出口。

截至上周末，锡价在4月24日触及六个半月高位后，已累积下跌6.5%。

铜价从近四个月最高水平回落，因LME库存增加。三个月期铜 收涨0.1%，报每吨7,020美元，盘中触及3月7日以来最高7,028.50美元。

LME铜库存MCU-STOCKS约一个月来首次增加，有650吨铜运抵韩国釜山，引发市场担忧，这可能是铜流入LME仓库的开始。

分析师曾警告称，中国调查青岛港金属融资骗贷事件可能促使铜流入监管更为严格的LME仓库。

不过，中国和日本制造业改善，以及供应吃紧支撑铜价。

三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,884美元，回落0.37%。三个月期铅 跌0.6%，报每吨2,160美元。三个月期镍 上涨0.45%，报每吨19,125美元。(完)

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