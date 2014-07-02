金属期市：LME期铜从近四个月高点回落，然制造业正面前景提供支持

美国制造业活动6月稳步上升，汽车销售亦加速至近八年最高水平，意味着美国经济年初混乱过后现在开始显现出动能。

周二公布的调查显示，全球6月制造业活动加快，随着新订单加速涌入，未来数月产出可能提升。

Newmont Mining 周二表示，已经就与印尼政府为期近六个月的矿业纠纷提起国际仲裁，该纠纷已经导致Newmont Mining停止从印尼出口铜精矿。(完)

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