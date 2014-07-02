金属期市：LME期铜从近四个月高点回落，然制造业正面前景提供支持

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
美国制造业活动6月稳步上升，汽车销售亦加速至近八年最高水平，意味着美国经济年初混乱过后现在开始显现出动能。
周二公布的调查显示，全球6月制造业活动加快，随着新订单加速涌入，未来数月产出可能提升。
Newmont Mining 周二表示，已经就与印尼政府为期近六个月的矿业纠纷提起国际仲裁，该纠纷已经导致Newmont Mining停止从印尼出口铜精矿。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/杜明霞；审校 徐文焰/张若琪)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。